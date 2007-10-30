فهرست پیشنهادی کارگزاران به ستاد ائتلاف/ محمد هاشمی سرلیست کارگزاران

هدایت آقایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، گفت: لیست انتخاباتی حزب کارگزاران در تهران به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران و در شهرستان ها نیز به ستادهای ائتلاف استانی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه لیست پیشنهادی حزب کارگزاران در تهران مشتمل بر 30 نفر است، بدون اشاره به تمامی اسامی این لیست، گفت: این افراد از چهره های شناخته شده و کارآمد هستند که می توانند در مجلس شورای اسلامی منشأ اثر باشند.

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در مورد سرلیست انتخاباتی این حزب، گفت: در صورتی که آقای خاتمی تمایل خود را برای ورود به عرصه انتخابات مجلس هشتم اعلام کنند، به طور قطع سرلیست حزب کارگزاران خواهد بود اما با توجه به اینکه ایشان اعلام کرده است که قصد ورود به انتخابات مجلس را ندارد، سرلیست انتخاباتی ما، محمد هاشمی است.

همچنین خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که افرادی نظیر، حسن روحانی، محمدرضا عارف، عبدالواحد موسوی لاری، صفدر حسینی، مجید انصاری، اسحاق جهانگیری، مرتضی حاجی، مرتضی الویری، زهرا شجاعی، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، محمد شریعتمداری، سید هادی خامنه ای، بیژن نامدار زنگنه، سید محمود دعایی، حبیب الله بیطرف از جمله کسانی هستند که در فهرست انتخاباتی حزب کارگزاران قرار گرفته اند.