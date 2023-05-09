به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هماکنون بر روی عدد ۱۳۱ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستانهای فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۸۵، ۹۶ و ۹۲ است که بر این مبنا کیفیت هوای دیگر شهرستانهای البرز در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
گرد و غبار و تردد خودروها عامل کاهش کیفیت هوای کرج شده است.
بر این اساس ساکنان کرج به ویژه گروههای حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.
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