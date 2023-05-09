زنجان به عنوان سردترین مرکز استان کشور ثبت شد

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده که از بعداز ظهر با وزش باد شدید همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه از بعد ازظهر شاهد بارش های رگباری باران خواهیم بود، ابراز داشت: بارش ها از اواخر شب تقویت می شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان بیان داشت: با توجه به بارش باران شاهد آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل های استان خواهیم بود.

رحمان نیا تاکید کرد: در این راستا با توجه به بارش شدید باران هشدار سطح نارنجی هواشناسی نیز صادر و از هموطنان خواسته شده است از تردد و توقف در کنار روخانه ها و مسیل ها و حضور در ارتفاعات خودداری کنند.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا خنک می شود ولی از روز پنجشنبه هوا گرم می شود و طی شبانه روز گذشته شهر زنجان با دمای هفت درجه سانتیگراد سردترین مرکز کشور بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان تصریح کرد: دمای کنونی شهر زنجان هم نسبت به روز گذشته خنک‌تر شده است.