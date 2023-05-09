تناسب شغل و زندگی اجتماعی کارگران برای کروز مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کروز، شرکت کروز بزرگترین و پیشرفته‌ترین قطعه ساز خودرویی ایران است. این شرکت با ۱۴ هزار نیروی انسانی نرخ اشتغال قابل توجهی دارد. روشن است این تعداد نیروی انسانی مسائل شغلی متعدد و پیچیده‌ای خواهند داشت. در همین رابطه با مدیر منابع انسانی کروز گفت و گوی کوتاهی داشته و از او درباره سه مقوله مهم کارگران پرسیدیم. در این مصاحبه منوچهر سلطانی به وضعیت پرداخت‌ها، امنیت شغلی و تناسب شغل با زندگی فردی افراد در شرکت کروز پاسخ داده است.

در کروز افراد با تحصیلات مختلف مشغول به کار می‌شوند

منوچهر سلطانی معاون منابع انسان شرکت صنایع تولیدی کروز گفت: پیرو فرآیند جذب از خرداد سال گذشته حدود ۵۳۰۰ نفر در مشاغل واحدهای مختلف کروز به کار گرفته شدند که از این تعداد ۴۸۰۰ نفر در خط تولید و ۱۴۰ نفر در دیگر بخش‌های شرکت جذب شدند.

وی در خصوص نحوه جذب نیروهای نخبه گفت: یکی از اقدامات حضور در نمایشگاه کار بود که بیشترین اقبال را در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی و نخبه به خود اختصاص داد؛ در بخش منابع انسانی تلاش می‌کنیم که انتظارات مدیران ارشد را برای جذب نیروهای کارآمد و ایجاد نشاط و رضایت کاری پرسنل فراهم کنیم.

سلطانی در پاسخ به سوالی درباره جذب افرادی که به هر دلیل فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند، گفت: در کروز افراد با تحصیلات مختلف به کار گرفته می‌شوند. در این شرکت حتی نیروهای دیپلم و زیردیپلم پس از گذراندن دوره‌های آموزشی شاغل می‌شوند؛ البته فقط آموزش کافی نیست بلکه ایجاد انگیزه در بین پرسنل به وجود آوریم.

نظام پرداخت حقوق در کروز نظام مند است

وی به موضوع پرداخت حقوق در شرکت صنایع تولیدی کروز اشاره و بیان کرد: تمامی مطالبات پرسنل در موعد مقرر پرداخت می‌شود، همچنین در خصوص ارتقای شغلی که بررسی آن بر عهده کمیته ویژه‌ای در این زمینه است که در آن همه پرسنل کروز فرصت برابر دارند.

وی به طرح طبقه‌بندی مشاغل که اجرای آن در سال جاری محقق می‌شود، اشاره و تاکید کرد: در این طرح دارای یک نظام حقوق و دستمزد می‌شویم که بر مبنای آن ویژگی‌های مشاغل ارزشیابی و به یک جدول پرداخت متصل می‌شود و یک سیستم حقوق و دستمزد کاملاً ارزیابی شده و نظامند داریم و تضمین می‌کند همه همکاران به لحاظ پرداخت وضعیت مناسبی داشته باشند.

وی با توجه به اینکه در مجموعه شرکت صنایع تولیدی کروز بیش از ۷۰ درصد از پرسنل را بانوان تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: شرایط امنیت شغلی و روانی مناسب و سرویس ایاب ذهاب نیز در نظر گرفته شده است.

در پی ایجاد تناسب بین شغل و زندگی هستیم

سلطانی با تاکید بر اینکه شرکت صنایع تولیدی کروز کار را جدا از زندگی نمی‌بیند و محل کار به نوعی محل زندگی نیز است، تصریح کرد: در تلاش هستیم تناسب شغل و زندگی به حد ایده‌ال برسد. برای مثال حتی برای بانوان باردار مشاغل سبک‌تری در نظر گرفته می‌شود.

معاون منابع انسانی کروز با اشاره به اینکه همه ما در شرکت کروز مسئولیت داریم درک جامع‌تری نسبت به اینکه آن کاری که می‌کنیم چه نقشی در آن محصول و آن محصول چه نقشی در جامعه دارد داشته باشیم، خاطرنشان کرد: این موضوع است که به زندگی ما معنی و ما را وادار می‌کند که نقشمان را تغییر دهیم و اگر لازم است یک شایستگی و توانمندی را در خودمان بوجود آورده و بتوانیم در موقعیت‌های مختلف کار کنیم.