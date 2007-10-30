هیچ صحبتی برای مدیر فنی تیم ملی با من نشده است / ناکامی استقلال قابل کتمان نیست

منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تا به حال هیچ مسئولی از فدراسیون فوتبال در این مورد با من صحبت نکرده است اما مثل هر مربی ایرانی افتخار می کنم بتوانم در تیم ملی به کشورم خدمت کنم.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال در ادامه این گفتگو به شرایط و نتایج تیم استقلال اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: استقلال در فصل جاری نتایج خوبی کسب نکرده است که به هیچ عنوان قابل کتمان نیست. قطعا از تیم استقلال که با صرف هزینه ای بسیار خود را مهیای حضور در مسابقات لیگ برترکرده است، کسب این نتایج نمی تواند قابل قبول باشد و انتظار از این تیم بیشتر است.

وی ادامه داد: تیم فوتبال استقلال درفصل نقل و انتقالات تغییرات زیادی داشت و هماهنگ کردن این تیم نیازمند زمان است. یعنی اینکه باید به حجازی و تیمش فرصت داد تا به انسجام و هماهنگی دست یابند.

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال تاکید کرد: من نمی گویم استقلال بدشانس است. از دید من استرس ناخودآگاه وارد تیم شده و از نظر روحی و روانی روی مجموعه تاثیر منفی گذاشته است. در این بین بازیکن یا فرد خاصی مقصر نیست. نباید دنبال مقصر بگردیم. بهتر است مربیان ابتدا استرس را از تیم دور کنند و آنچه برای موفقیت لازم است را به کار بگیرند تا استقلال از شرایط موجود رهایی پیدا کند.

پورحیدری در پاسخ به این پرسش که "آیا در شرایط فعلی تغییر و تحول در کادر فنی به صلاح استقلال خواهد بود؟"، گفت: نباید چشم بسته عمل کنیم. ابتدا باید بررسی شود که "آیا دلیل تمام ناکامی تیم ناکارآمدی کادر فنی بوده؟" و اینکه "با تغییر و تحول در کادر فنی درصد موفقیت تیم افزایش می یابد؟" اگر پاسخ به این پرسش ها مثبت باشد ایجاد تغییرات ثمربخش خواهد بود.

وی با اشاره به فرصت هیئت مدیره باشگاه استقلال به کادر فنی این تیم تا پایان نیم فصل نخست، گفت: به نظر من در شرایط فعلی باید صبورانه نتایج استقلال را دنبال کرد. فکر می کنم استقلال به مرور زمان کاستی ها را برطرف می کند و به شرایط ایده ال می رسد.