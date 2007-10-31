سید صادق موسوی، مدیر دفتر تئاتر کودک و نوجوان مرکز هنرهای نمایشی در گفتگو با خبرنگار مهر، یادآور شد: "اگر به این موضوع برسیم که کل تئاتر کشور ما ضعیف است، نواقص جشنواره پوشیده می‌شود. تازه این دو سال است که جشنواره جریان دارد و اصفهان ظرفیت های خوبی برای این امر دارد. ما در اصفهان مشکل اجرایی داریم و در تهران با مشکل برنامه‌ریزی بلندمدت روبرو هستیم."

وی افزود: "در اصفهان با مشکل سالن و مکان اسکان روبرو هستیم و در تهران نیز نمی‌توانیم چشم انداز بلندمدت برای تئاتر کودک تعریف کنیم و دلیلش ناچیز بودن بودجه های تئاتری است. ما با ایده‌آل ها فاصله داریم و نباید توقع تحول انقلابی در دوره بعدی جشنواره تئاتر کودک داشته باشیم بلکه باید به صورت پله پله حرکت کنیم."

وی سهم نمایش‌های ایرانی را در صورت بین‌المللی شدن جشنواره تئاتر کودک ناچیز دانست و خاطر نشان کرد: "ما باید با فستیوال‌های معتبر و کانون جهانی تئاتر کودک و نوجوان ارتباط مستمر داشته باشیم. اگر بخواهیم فضای بین‌المللی تقویت شود باید پیوند با نهادهای بین‌المللی داشته باشیم و بپذیریم سهم ما به لحاظ کیفیت کارها اندک خواهد بود. باید برای ارسال گروه‌های داخلی به خارج و دعوت از گروه های خارجی هزینه کنیم تا این کمبود کیفی برطرف شود."

مدیر دفتر تئاتر کودک و نوجوان مرکز هنرهای نمایشی در خصوص همکاری این دفتر با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و وزارت آموزش و پرورش، یادآور شد: "متأسفانه وزارت آموزش و پرورش دغدغه تئاتر کودک را ندارد و به این دلیل تئاتر کودک همچنان مهجور خواهد ماند. ساختار‌های دولتی نیز پیچیده و خشک است و به سختی می‌توان بین دو نهاد دولتی ارتباط برقرار کرد. هیچ ارتباط مستقیمی بین دفتر و کانون نبوده است. هدف ما از تشکیل دفتر این بود که به عنوان بازوی اجرایی برای نهاد‌های مختلف باشد و لی ساختار خشک دولتی مانع این امر شد."

موسوی دلیل انصراف گروه "تئاتر خلاق" از کشور آمریکا را که قرار بود با کودکان اصفهانی کاری را برای جشنواره آماده کنند، گفت: "قرار بود که این گروه در شهر اصفهان کاری را تولید کند که متأسفانه حدود یک هفته قبل از جشنواره اعلام کرد به دلیل مشکلات شخصی در این جشنواره نمی تواند حضور پیدا کند و در سال 2008 میهمان ما خواهند بود."