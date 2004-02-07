فرخي به فينال رفت ، عموزاده و الهامي برنز گرفتند

به گزارش خبرنگار " مهر" در ادامه اين رقابتها صبح امروز مهدي عموزاده كاراته كار باسابقه كشورمان در وزن منهاي 70 كيلو گرم حريفاني از سوريه و كويت را با نتايج مشابه چهار بر سه از پيش رو برداشت و در سومين ديدار خود با قبول شكست شش بر چهار مقابل كاراته كار ژاپني به جدول بازنده ها راه يافت. در اين مرحله نيز عموزاده موفق شد با حساب 13 بر 4 حريف تايلندي خود را شكست دهد و مدال برنز آسيا را از آن خود سازد.

در وزن منهاي 75 كيلوگرم سعيد فرخي كاراته كار شايسته كشورمان ، ابتدا حريف ازبكستاني خود را 8 بر صفر شكست داد ، سپس نمايندگان كويت و سوريه را با نتيجه مشابه 9 بر چهار از مقابل برداشت تا راهي ديدار پاياني شود. حريف فرخي در اين مرحله مشخص نيست.

در وزن به اضافه 80 كيلوگرم نيز مازيار الهامي در دور نخست كريف كره جنوبي خود را 7 بر صفر مغلوب كرد اما درمسابقه دوم خود مقابل نماينده قزاقستان پس از تساوي در وقت قانوني با نتيجه پنج بر چهار شكست خورد تا در گروه بازنده ها قرار بگيرد. دراين مرحله پس از اينكه حريف قزاقستاني از رويارويي با مازيار الهامي سرباززد مدال برنز آسيا بر گردن كاراته كار كشورمان قرار گرفت.