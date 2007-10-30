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۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۲۵

نامزدهای نهایی جایزه رنودو فرانسه معرفی شدند

نامزدهای نهایی جایزه رنودو فرانسه معرفی شدند

کمیته داوران جایزه "رنودو" پنج نفر را به عنوان نامزدهای نهایی این جایزه معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این جایزه که در دو بخش رمان و مقاله اهدا می شود، پنجم نوامبر از میان پنج نامزد نهایی در بخش رمان و 3 نامزد در بخش مقاله، نفرات برتر خود را خواهد شناخت.

جایزه رنودو جایزه ویژه ادبی فرانسه است که در سال 1926 توسط 10 منتقد هنری و در تکمیل جایزه گنکور تاسیس شد. این جایزه نامزد های خود را همزمان با گنکور اعلام می کند. سال قبل "آلن مابانکو" با رمان "خاطرات جوجه تیغی" برنده این جایزه شد.

امسال کریستوفر دونه با رمان "پادشاه یک شبه"، استفانی ژانیکو با "لذت خواب"، ونس خوری گاتا با "هفت پدر برای زن بالغ"، گیه لئوری با "آهنگ آلاباما" و کریستف اونو دیبیو با "جانوردوست" در بخش رمان و توس کلر، اولیویه ژرمن توماس و سیمون ویل نیز نامزدهای بخش مقاله این جایزه هستند. 

کد مطلب 577541

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