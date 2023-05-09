به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی به خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه بینالمللی توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی فرصت خوبی برای نمایش توانمندیهای اقتصادی هر استان و از جمله خراسان جنوبی است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه فرصت برگزاری نمایشگاه میتواند جذب سرمایه گذار کند تا زنجیرههای ارزش هر محصول تکمیل شود، افزود: همچنین استانها رقابتهای سازنده با هم دارند که سبب پیشرفت توسعه استانها و در نهایت کشور است.
قناعت حضور سرمایه گذاران در بخشهای مختلف نمایشگاه را در این دوره پررنگتر دانست و گفت: در این نمایشگاه از ۳۱ استان غرفههایی بر پا شده است که در راستای تکمیل زنجیره ارزش هر استان مفید است.
به گفته وی پیشرانهای اقتصادی خراسان جنوبی در ۶ بخش کشاورزی، معدن و صنعت، مرز، صنایع دستی و گردشگری تعریف و برای آن برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: به دنبال این هستیم که در بخش معدن قدمهایی برداریم چرا که برای جذب سرمایه گذاران تخفیفات دولتی هم در نظر گرفته شده است.
وی به وجود ذخایر طلا، مس، آهن، روی و …در خراسان جنوبی اشارهای کرد و افزود: از سرمایه گذاران برای بخش فرآوری معدن حمایت ویژه میکنیم و در سال گذشته نیز استخراج ذخایر معدنی زیادی در استان داشتیم.
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