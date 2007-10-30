نامزدهای جایزه بهترین "زندگینامه داستانی" دفاع مقدس معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری یازدهمین دوره از جایزه انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس، در این دوره و پس از چند مرحله داوری، کتاب های "یک آسمان هیاهو" نوشته رحیم مخدومی، "یک نفر مثل او" اثر احد گودرزیانی، "پرنده و آتش" نوشته بهمن پگاه راد، "دشت بان" به قلم محمدرضا بایرامی و "مردی به رنگ پرتقال" نوشته عزت الله الوندی به عنوان نامزدهای دریافت جایزه در بخش زندگینامه داستانی معرفی شده اند.

از دیگر کتاب هایی که به این مرحله راه یافته اند، می توان به "باز هم تنهایی" کاری از فرزانه عمادی، "سهراب در آب" تالیف محمود جوانبخت، "شب جایی که بودم" از شهرام شفیعی، "آخرین گلوله صیاد" نوشته داوود امیریان، "بابا محمد" نوشته حسین فتاحی و "خانه ابری" نوشته داوود بختیاری اشاره کرد.

در بخش "زندگینامه داستانی" که سرداوری آن برعهده نصرت الله محمودزاده است، آثار رسیده توسط جهانگیر خسروشاهی، مرجان فولادوند، محمد ناصری و مهدی کاموس داوری می شوند.