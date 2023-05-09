به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی در جمع نمازگزاران مسجد صاحب الزمان (عج) خرم‌آباد با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف عملیاتی پلیس با هدف کاهش جرایم و ارتقا امنیت و افزایش احساس امنیت در شهروندان، و اقدامات صورت گرفته در سال جاری برای مقابله با سرقت که نسبت به سال گذشته متفاوت بوده است، اظهار داشت: با این اقدامات، شش درصد کاهش وقوع سرقت در استان داشته‌ایم.

۶۷ درصد سرقت‌ها در لرستان خرد است

وی با اشاره به آغاز طرح‌های پیشگیری از سرقت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ افزود: خوشبختانه با همدلی و همراهی خوب مردم و حمایت‌های دستگاه قضائی و تلاش و زحمات کارکنان انتظامی استان در حوزه سرقت‌های خشن و مسلحانه کاهش چشمگیری داشتیم و در این زمینه، کمترین آمار این نوع سرقت را در سطح استان در بین کشور داریم.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه لرستان یکی از استان‌های امن کشور است و بر اساس رتبه‌بندی‌های سطح کشور وضعیت خوب و قابل قبولی از نظر امنیت دارد، گفت: مأموریت‌های انتظامی استان بسیار گسترده است و ما روزانه دغدغه‌های مردم شناسایی و بر اساس آن برنامه ریزی و اقدام می‌کنیم.

سردار الهی با اشاره به اینکه ۶۷ درصد سرقت‌ها در لرستان خرد است که طی کارشناسی‌های انجام شده، توسط معتادان متجاهر انجام می‌شود، گفت: پلیس در چند حوزه و به صورت ویژه اقدام قاطع خواهد داشت که برخورد با سارقان و افراد مالخر، شناسایی و دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادن متجاهر، دستگیری اراذل و اوباش و اجرای طرح عفاف و حجاب از اولویت‌های کاری سال جاری انتظامی استان بوده و در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی گفت: بسیاری از مشکلات در این حوزه به بیکاری جوانان مربوط می‌شود که باید با اقدامات زیربنایی و توجه به اشتغال این قشر، معضل بیکاری رفع شود.

دستگیری ۳۰۰ خرده فروش مواد مخدر

فرمانده انتظامی لرستان، افزود: از ابتدای سال تا کنون بیش از ۳۰۰ خرده فروش مواد مخدر در لرستان شناسایی و دستگیر شدند و همچنان با قدرت با این افراد برخورد خواهیم کرد.

سردار الهی با اشاره به وجود سلاح‌های غیر مجاز در دست برخی افراد، بیان کرد: اقشار مختلف مردم نباید سلاح را در منزل نگهداری کنند همچنین با افرادی که در مراسم مختلف اقدام به تیراندازی کنند برخورد جدی خواهد شد.

وی با اشاره به طرح عفاف و حجاب و اینکه ۲۶ دستگاه مسئول و متولی امر هستند و اقدامات و امورات مقدم بر کار انتظامی دارند لازم است همه دستگاه‌ها به وظایف خود در این حوزه عمل کنند.

فرمانده انتظامی لرستان در ادامه ضمن تقدیر از همکاری و همراهی خوب مردم و حمایت‌های دستگاه قضائی، با تاکید بر همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی با نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت، گفت: نیروی انتظامی یکی از ارکان اصلی برقراری نظم و امنیت در کشور است، اما به همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه نیاز دارد.

سردار الهی، گفت: سر منشأ بسیاری از ناهنجاری را مردم به خوبی می‌دانند و اگر اقدامات لازم در مقابله با آن‌ها صورت نگیرد به ناهنجاری اجتماعی تبدیل می‌شوند لذا لازم است مردم با پشتیبانی از فرزندان خود در انتظامی در موفقیت‌های بیش از پیش پلیس سهیم شوند.

وی تصریح کرد: پلیس به عنوان خادم و خدمتگزار مردم از هیچ تلاش و کوششی حتی نثار جان خویش در راستای امنیت و آسایش مردم دریغ نخواهد کرد.