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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد؛

کشف ۹۷ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه

کشف ۹۷ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۹۷ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه مبنی بر ورود مقدار زیادی مواد به کرمانشاه توسط اعضای یک باند، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای ماده مخدر در یکی از شهرک‌های کرمانشاه شده و به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: مأموران پس از حضور در محل مشاهده کردند یکی از قاچاقچیان در حال بارگیری مواد مخدر داخل یک دستگاه خودرو سمند به منظور انتقال و جابه جایی آن است که به سرعت این فرد دستگیر و بازرسی‌های لازم به عمل آمد.

جاویدان گفت: در بازرسی‌های انجام گرفته از داخل خودرو سمند، ۹۷ کیلوگرم تریاک کشف شد.

وی در پایان از معرفی قاچاقچی دستگیر شده به دستگاه قضائی خبر داد و گفت: تلاش برای دستگیری دیگر اعضای باند نیز ادامه دارد.

کد مطلب 5775638

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