اجرای طرح پزشک خانواده در روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر کرمانشاه

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح پزشک خانواده روستایی و شهری شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر از سال ۸۳ آغاز شده است.
وی افزود: در تیر ماه امسال ۷ شهرستان در استان کرمانشاه و در شهریور ماه هم شهر کرمانشاه زیر پوشش این طرح قرار میگیرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: از یک میلیون و۳۲۰ هزار نفر جمعیت شهری ۹۳۰ هزار نفر مربوط به کرمانشاه است.
وی خاطر نشان کرد: در این طرح مردم اگر نیاز به ارجاع داشته باشند پایگاههای سلامت از مراکز درمانی برای آنها نوبت گرفته و کارهای تخصصی و فوق تخصصی آنان به سرعت انجام میگیرد.
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