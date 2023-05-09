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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۵۱

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد؛

اجرای طرح پزشک خانواده در روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر کرمانشاه

اجرای طرح پزشک خانواده در روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر کرمانشاه

کرمانشاه- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از اجرای طرح پزشک خانواده در روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر در کرمانشاه خبر داد.

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح پزشک خانواده روستایی و شهری شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر از سال ۸۳ آغاز شده است.

وی افزود: در تیر ماه امسال ۷ شهرستان در استان کرمانشاه و در شهریور ماه هم شهر کرمانشاه زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: از یک میلیون و۳۲۰ هزار نفر جمعیت شهری ۹۳۰ هزار نفر مربوط به کرمانشاه است.

وی خاطر نشان کرد: در این طرح مردم اگر نیاز به ارجاع داشته باشند پایگاه‌های سلامت از مراکز درمانی برای آنها نوبت گرفته و کارهای تخصصی و فوق تخصصی آنان به سرعت انجام می‌گیرد.

کد مطلب 5775647

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