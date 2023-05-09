پیشرفت ساماندهی یادمان ها و گلزار شهدا در ایلام مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسین فولادی ظهر روز سه شنبه در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، با قدردانی از اهتمام استاندار ایلام در بحث اختصاص اعتبارات به حوزه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، گفت: در سفر رئیس جمهور به استان ۴ میلیارد تومان برای ساماندهی یادمان‌ها و گلزار شهدا اختصاص یافته بود که با پیگیری‌های استاندار ایلام این رقم به ۱۴ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: با پیگیری‌های استاندار ایلام سال گذشته در مجموع ۶۷ میلیارد تومان برای ساماندهی یادمان‌ها و گلزار شهدا و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اختصاص یافت که ۳۵ میلیارد تومان از این اعتبار مصوب تخصیص یافت که درنظر گرفتن این اعتبار و تخصیص به این حوزه در کشور کم نظیر است.

سرهنگ فولادی ادامه داد: با اختصاص اعتبارات بسیار خوب به حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به احتمال زیاد عملیات ساماندهی یادمان شرهانی هفته دولت و یا هفته دفاع مقدس به اتمام می‌رسد.

وی بیان داشت: استاندار ایلام برای حوزه ایثار و شهادت و ساماندهی یادمان‌ها شهدا سنگ تمام گذاشتند و اقدامات و اختصاص اعتبارات به این حوزه در مرکز بعنوان یک الگو برای سایر استان‌ها مطرح شده است.