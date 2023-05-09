گروه های جهادی ۱۰ هزار مسافر را در میامی اسکان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر سه شنبه در نشست قرارگاه محرومیت زدایی و سازندگی شهرستان میامی به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه بسیج سازندگی شهرستان در دو مقوله اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی به مردم ارائه خدمات می‌دهد، تاکید کرد: ایام نوروز ۱۴۰۲ شاهد برگزاری رزمایش نوروزی در سراسر شهرستان میامی بودیم.

وی با بیان اینکه در زمینه اقتصاد مقاومتی هفت عرصه خدمت رسانی توسط بسیج سازندگی شهرستان میامی به طی رزمایش نوروزی سال ۱۴۰۲ به اجرا در آمد، افزود: در زمینه محرومیت زدایی نیز شاهد ارائه خدمات در ۱۲۷ عرصه در سراسر شهرستان بودیم.

فرمانده سپاه میامی با بیان اینکه بسیج سازندگی شهرستان در ۴۶ عرصه عمرانی در سراسر شهرستان طی ایام برگزاری رزمایش نوروزی، خدمت رسانی کرد، تاکید داشت: ۹ عرصه آموزشی، بهداشت و سلامت ۱۲ عرصه، فرهنگی و معنوی ۶۴ عرصه، جهاد تبیین دو عرصه، کشاورزی و دامداری ۱۲ عرصه، مقابله با آسیب‌های اجتماعی شش عرصه و کارگروه خواهران ده عرصه شاهد ارائه خدمات بسیج سازندگی در شهرستان میامی بود.

اسماعیلی با بیان اینکه مجموعاً بسیج سازندگی شهرستان میامی در ۳۳۰ عرصه طی رزمایش نوروز ۱۴۰۲ از ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ لغایت ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۲ خدمت رسانی کرد، گفت: جامعه هدف این خدمات غالباً نقاط و خانواده‌های محروم بوده است.

وی با بیان اینکه مجموعاً یک هزار و ۵۱۷ نفر روز خدمت رسانی در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف از سوی بسیج سازندگی شهرستان میامی به جامعه هدف محرومان داده شده است، افزود: دو گروه جهادی شهید موسوی و شهید سلیمانی در شهرستان میامی طی ایام نوروز توانستند ۹ هزار و ۸۰۰ نفر از زائران رضوی و مسافران نوروزی را در دو مکان شهر میامی، اسکان دهند.

فرمانده سپاه ناحیه میامی از برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: این نمایشگاه با هدف شناساندن ظرفیت‌های شهرستان میامی در زمینه اقتصاد مقاومتی در ۱۰ غرفه دایر و به صورت میانگین روزانه ۵۰۰ نفر از آن بازدید کردند.