230 میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان کمیته امداد اعطا شد

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در شش ماهه اول سال جاری از محل منابع داخلی امداد و منابع تخصصی در بخش بنگاه های اقتصادی زود بازده در مجموع 110 میلیارد ریال به یک هزارو 462 نفر از نیازمندان جویای کار تسهیلات کارآفرینی پرداخت شد.

وی افزود: ازآغاز شش ماهه دوم نیز تاکنون 120میلیارد ریال اعتبار در بخش های فوق جذب شده که پیش بینی می شود یک هزار و500 نفر دیگر ظرف ماه های آینده شاغل شوند.

علیمحمدی خاطرنشان کرد: این نهاد در صدد است رقم تسهیلات کارآفرینی و اشتغالزایی را در سال 86 از مرز 300 میلیارد ریال عبوردهد.

وی یاد آورشد: رقم تخصیص اشتغالزایی به نیازمندان کمیته امداد امام خمینی (ره ) امسال نسبت به دو سال گذشته 28 درصد رشد داشته است و امید می رود با وفاق و همدلی مسئولان در سطح کشور، این رقم همچنان با رشد در سالهای آتی مواجه باشد.