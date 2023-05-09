پیش بینی بارش های رگباری در برخی نواحی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی پور اظهار کرد: بنا بر تحلیل نقشه‌ها از امشب وزش باد در خراسان رضوی شدت می‌گیرد که در نواحی جنوبی و بادخیز خراسان رضوی با احتمال خسارت همراه خواهد بود

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: وزش باد در روز پنجشنبه هفته جاری به اوج خود خواهد رسید.

وی ادامه داد: همچنین وقوع بارش‌های رگباری در نواحی مرکزی و غربی خراسان رضوی به صورت پراکنده محتمل است و احتمال وقوع رعد و برق نیز در نواحی کوهستانی دور از انتظار نخواهد بود.

رضایی پور گفت: هم اکنون آسمان بیشتر نقاط استان صاف تا کمی ابری است و تا اواخر روز جاری، پدیده خاصی برای استان پیش بینی نشده است.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی شبانه روز گذشته، فریمان و سبزوار به ترتیب با ۹ و ۳۴ درجه سلسیوس سردترین و گرم‌ترین شهرستان‌های استان بوده اند و طی همین مدت مشهد نوسانات دمایی ۱۴ تا ۲۸ درجه را به ثبت رسانده است.

وی بیان کرد: دمای کنونی هوای مشهد ۲۶ درجه سلسیوس است که پیش بینی می‌شود امروز تا ۳۳ درجه افزایش یابد.