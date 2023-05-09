۸ محصول شرکت های تعاونی گلستان در نمایشگاه صادراتی ایران ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص پنجمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو ۲۰۲۳) در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، اظهارکرد: چهار شرکت تعاونی گلستان در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۳، محصولات خود را معرفی کردند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان افزود: میوه خشک، تنور و فِرسازی، چرم دوزی، فرشش، دانش بنیان، کمربند طبی و ماسک و لبنیات، از جمله محصولات ارائه شده توسط شرکتهای تعاونی چرم پرتو افکن گنبد، فرش آق قلا، میوه خشک پویان گنبد و لبنیات آشوراده در این نمایشگاه بود.
وی گفت: این نمایشگاه فرصت بسیار عالی برای آشنایی تاجران و شرکتهای تجاری با محصولات تعاونیهای گلستان است که از طریق انعقاد قراردادهای تجاری موجب رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال پایدار و شناسایی ظرفیتهای دیگر استان میشود.
خواجه مظفری تاکید کرد: دیدارها و رایزنیهای موثر و مطلوبی با تُجّار و شرکتهای تجاری بزرگ انجام شده که نتیجه آن برگزاری نشستهای تعاملی فی مابین این شرکتها در آینده بسیار نزدیک خواهد بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بر تداوم حضور شرکتهای تعاونی در نمایشگاههای تخصصی تاکید کرد و گفت: فراهم کردن مقدمات حضور شرکتهای تعاونی در کشورهای حوزه خلیج فارس و اوراسیا از مهمترین برنامههای این اداره کل برای معرفی محصولات مختلف تعاونیهای گلستان است.
لازم به ذکر است پنجمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران در محل نمایشگاه بینالمللی تهران از روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت آغاز به کار کرد که با حضور پررنگ شرکتهای تعاونی گلستان همراه بوده است.
این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بینالمللی تهران دایر است و علاقهمندان میتوانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ با حضور در سالن ۴۱ نمایشگاه از غرفه استان گلستان بازدید کنند.
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