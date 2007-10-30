سازمان ملل متحد در هفته ای که گذشت

شنبه 3 آذر

-"بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که با انتخاب نخست وزیر جدید سومالی بتوان این کشور را در مسیر آشتی ملی قرار داد.

-در پی به تعویق افتادن انتخاب رئیس جمهور لبنان، دبیر کل سازمان ملل متحد از گروه های لبنانی خواست تا آرامش خود را حفظ کنند.

-آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد نگرانی خود را از وضعیت آورگان عراقی اعلام کرد.

-سازمان ملل متحد نسبت به شیوع بیماری های ویروسی در سودان هشدار داد.

-سازمان ملل متحد برای کمک به توفان زدگان بنگلادشی شش میلیون دلار به این کشور کمک مالی کرد.

یکشنبه 4 آذر

-"استفان دی میستورا" نماینده جدید سازمان ملل متحد در عراق با رئیس جمهوری عراق در بغداد دیدار کرد. طالبانی در این دیدار خواستار خروج عراق از تحت بند هفت منشور سازمان ملل متحد شد.

دوشنبه 5 آذر

-یونسکو خواهان لغو محدودیت های موجود در پاکستان علیه روزنامه نگاران شد.

-سازمان ملل متحد روز 20 فوریه هر سال را به عنوان روز بین المللی "عدالت اجتماعی" نام گذاری کرد.

-نیروهای چینی و بنگلادشی که بخشی از نیروهای بین المللی حافظ صلح محسوب می شوند امروز وارد دارفور شدند.

سه شنبه 6 آذر

-بان کی مون در مراسم آغازین کنفرانس صلح پائیزی در آناپولیس اعلام کرد که راه حلهایی تدریجی نمی توانند صلح را در خاورمیانه برقرا کنند.

-فرستاده ویژه سازمان ملل به سودان مذاکرات خود با گروه های این کشور برای حل کردن مشکلات موجود در آن را آغاز کرد.

-نماینده شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد تیمور شرقی شد.

چهارشنبه 7 آذر

-شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز تعیین "سرژ برامرتز" رئیس تیم بین المللی بررسی ترور نخست وزیر اسبق لبنان به سمت دادستان کل دادگاه ویژه بین المللی برای جنایات جنگی یوگسلاوی سابق را تایید کرد.

-"بان کی مون" از انجام عملیات های انتحاری در سری لانکا به شدت انتقاد کرد.

-شورای امنیت سازمان ملل متحد از اقدامات انجام شده در "بروندی" در جهت برقراری صلح تقدیر کرد.

-یونیسف به منظور کمک به کاهش سطح بی سوادی در مالدیو مرکزی را به عنوان محل تجمع آموزگاران در این کشور راه اندازی کرد.

پنجشنبه 8 آذر

-آژانس غذای سازمان ملل متحد در نظر دارد به منظور بهبود شرایط در بنگلادش یک دوره شش ماه را به عنوان دوره فوق العاده در این کشور اعلام کند.

-گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد یک سوم از جوانان در کشورهای ثروتمند اطلاعات چندانی درباره بیماری ایدز ندارند.

-گروه اعزامی شورای امنیت سازمان ملل به تیمور شرقی، مذاکرات خود با گروه های درگیر در این کشور آغاز کرد.

-سازمان ملل بازگشت آوراگان عراقی از سوریه را تائید کرد.

-فرستاده ویژه سازمان ملل به سومالی با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار کرد.

-دبیر کل سازمان ملل متحد، "رابرت سری" از هلند را به عنوان فرستاده ویژه خود در خاورمیانه منصوب کرد.

جمعه 9 آذر

-"بان کی مون" از کلمبیا درخواست کرد تا اقدامات خود در زمینه حقوق بشر را افزایش دهد.

-یونسکو به شدت از قتل روزنامه نگاراران در پاکستان انتقاد کرد.

شنبه 10 آذر

-شصت و دومین نشست عمومی سازمان ملل متحد با عنوان پرسش درخصوص فلسطین روزپنجشنبه وجمعه در مقر اصلی این سازمان در نیویورک برگزارشد و نماینده کشورمان با قرائت پیام رئیس جمهوری به این نشست تاکید کرد: با توجه به نقض 77 قطعنامه سازمان ملل از سوی رژیم صهیونیستی ، جامعه بین المللی باید راه حلی اساسی برای پایان دادن به رنج مردم فلسطین اتخاذ کند.