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۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۲۹

شهرداری مشهد برای همکاری با مهندسین مکانیک اعلام آمادگی کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد برای همکاری با مهندسین مکانیک در عرصه های مورد نیاز شهری، اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان صبح امروز در ششمین همایش بزرگداشت روز مهندسی مکانیک اظهار داشت: ارتباط موثر شهرداری با مهندسین مکانیک باعث افزایش ایمنی در شهرها می شود.

وی با اشاره به تاثیر رشته مکانیک در ایجاد رفاه و آسایش و توسعه اقتصادی کشور افزود: عملکرد مهندسان مکانیک در بهبود کیفیت زندگی و نوع استفاده از امکانات موجود تاثیر به سزایی دارد.

پژمان صرفه جویی در امکانات شهری و افزایش بازده کاری را از ثمرات ارتباط شهرداری با این رشته دانست و خطاب به دانشجویان مکانیک بیان داشت: استفاده بهینه از انرژی با حداقل هزینه بستگی به اقدامات شما دارد.

وی با اشاره به لزوم رابطه دو طرفه دانشگاه و صنعت خاطر نشان کرد: با نزدیکی یافته های دانشجویان به عمل و استفاده صنعتگران از خلاقیت و نوآوری بخش دانش و پژوهش بهره بیشتری عاید کشورمان می شود.

پژمان اظهار امیدواری کرد: با ارتباط موثر بین شهرداری و جامعه مهندسین مکانیک، مشکلات شهری مرتبط با این رشته رفع شود.

کد مطلب 577589

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