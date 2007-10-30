شهرداری مشهد برای همکاری با مهندسین مکانیک اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان صبح امروز در ششمین همایش بزرگداشت روز مهندسی مکانیک اظهار داشت: ارتباط موثر شهرداری با مهندسین مکانیک باعث افزایش ایمنی در شهرها می شود.

وی با اشاره به تاثیر رشته مکانیک در ایجاد رفاه و آسایش و توسعه اقتصادی کشور افزود: عملکرد مهندسان مکانیک در بهبود کیفیت زندگی و نوع استفاده از امکانات موجود تاثیر به سزایی دارد.

پژمان صرفه جویی در امکانات شهری و افزایش بازده کاری را از ثمرات ارتباط شهرداری با این رشته دانست و خطاب به دانشجویان مکانیک بیان داشت: استفاده بهینه از انرژی با حداقل هزینه بستگی به اقدامات شما دارد.

وی با اشاره به لزوم رابطه دو طرفه دانشگاه و صنعت خاطر نشان کرد: با نزدیکی یافته های دانشجویان به عمل و استفاده صنعتگران از خلاقیت و نوآوری بخش دانش و پژوهش بهره بیشتری عاید کشورمان می شود.

پژمان اظهار امیدواری کرد: با ارتباط موثر بین شهرداری و جامعه مهندسین مکانیک، مشکلات شهری مرتبط با این رشته رفع شود.