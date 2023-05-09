به گزارش خبرنگار مهر، شهرام باباپور عصر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از نجات جان فرد مفقود شده در ارتفاعات روستای «طهنه» خبر داد. طاهری در تشریح این اقدام گفت: طی تماس دهیار روستای «طهنه» مبنی بر مفقود شدن یکی از اهالی این روستا، اسماعیل پور سرپرست بخشداری ارجمند با حضور در منطقه نسبت به بررسی شرایط اقدام و با دستور فرماندار شهرستان هماهنگی‌های لازم جهت حضور تیم امداد و نجات هلال احمر شهرستان در روستای «طهنه» به عمل آمد.

رئیس جمعیت هلال احمر فیروزکوه عنوان داشت: عملیات امداد و نجات با تشکیل دو تیم از نیروهای جمعیت هلال احمر، پاسگاه انتظامی بخش، حراست فرمانداری، دهیار و جمعی از اهالی روستاهای طهنه و ورسخواران آغاز شد.

وی بیان داشت: در این عملیات پس از حدود ۱۶ ساعت جستجو در منطقه حوالی ساعت ۱۴ امروز سه شنبه فرد مفقود شده با علائم سکته مغزی در ارتفاعات روستای طهنه پیدا شده و به کمک عوامل امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان به مراکز درمانی انتقال پیدا کرد.