  1. استانها
  2. تهران
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۰:۱۲

رئیس جمعیت هلال احمر فیروزکوه خبر داد؛

نجات جان فرد مفقود شده در ارتفاعات روستای «طهنه»

نجات جان فرد مفقود شده در ارتفاعات روستای «طهنه»

فیروزکوه- رئیس جمعیت هلال احمر فیروزکوه از نجات جان فرد مفقود شده در ارتفاعات روستای «طهنه» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام باباپور عصر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از نجات جان فرد مفقود شده در ارتفاعات روستای «طهنه» خبر داد. طاهری در تشریح این اقدام گفت: طی تماس دهیار روستای «طهنه» مبنی بر مفقود شدن یکی از اهالی این روستا، اسماعیل پور سرپرست بخشداری ارجمند با حضور در منطقه نسبت به بررسی شرایط اقدام و با دستور فرماندار شهرستان هماهنگی‌های لازم جهت حضور تیم امداد و نجات هلال احمر شهرستان در روستای «طهنه» به عمل آمد.

رئیس جمعیت هلال احمر فیروزکوه عنوان داشت: عملیات امداد و نجات با تشکیل دو تیم از نیروهای جمعیت هلال احمر، پاسگاه انتظامی بخش، حراست فرمانداری، دهیار و جمعی از اهالی روستاهای طهنه و ورسخواران آغاز شد.

وی بیان داشت: در این عملیات پس از حدود ۱۶ ساعت جستجو در منطقه حوالی ساعت ۱۴ امروز سه شنبه فرد مفقود شده با علائم سکته مغزی در ارتفاعات روستای طهنه پیدا شده و به کمک عوامل امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان به مراکز درمانی انتقال پیدا کرد.

کد مطلب 5775969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها