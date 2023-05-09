ماحصل سفر ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی ۱۷۹ مصوبه بود

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرّم عصر سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در جلسه بررسی مصوبات سفر ریاست جمهوری که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: از همان روزهای اول بعد از استقرار دولت سیزدهم در استان، مدل مفهومی توسعه در تبریز و آذربایجان شرقی را با استفاده از نخبگان و دانش آموختگان دنبال کردیم.

وی افزود: این مدل بر سه پایه و ضلع استوار بود که می‌بایست خود را در جامعه نشان داده و منطبق بر شعارهای دولت سیزدهم و رویکردهای مقام معظم رهبری می‌بود.

وی ادامه داد: ضلع اصلی این مدل، مشارکت مردمی در حوزه‌های مختلف بود که در این راستا شاخص‌هایی تعیین شد. بر این اساس علی رغم فشارهای بیرونی در دوران اغتشاشات سال گذشته که در تلاش بودند تا تبریز را جزو کانون‌های اغتشاش معرفی کنند اما این شهر و استان یکی از مناطق آرام و با امنیت خوب کشور بود.

خرّم تاکید کرد: علی رغم تلاش دشمنان در ابعاد مختلف اما مردم استان پاسخی به آن‌ها نشان ندادند چرا که به سخن مسئولان خود باور داشتند.

وی افزود: دومین ضلع مدل توسعه استان شامل دولت از جمله قوای سه گانه می‌شود که بر این اساس میثاق نامه‌ای تهیه شده و از سوی امام جمعه محترم شهر و استاندار امضا شده است.

وی ادامه داد: سومین ضلع مدل توسعه استان نیز شامل بخش خصوصی و سرمایه گذاران می‌شود که در این راستا بیش از ۲۲۰ همت در شش بخش استان طی سال گذشته سرمایه گذاری انجام گرفته که عمدتاً مبتنی بر آمایش سرزمینی بوده است. مثلاً در بحث صنعت، توجه جدی به تکمیل زنجیره‌های تولید کرده‌ایم. بخش کشاورزی، معادن، گردشگری، حمل و نقل، کیف و کفش، چرم و شرکت‌های دانش بنیان نیز از جمله دیگر برنامه‌های استان در سال گذشته بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: اقتصاد دانش بنیان از سال گذشته در استان راه افتاده و امروز زنجیره ارزش استان با همت این اقتصاد در حال چرخش است.

وی با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان در خرداد سال گذشته، اظهار کرد: این سفر حقیقتاً یک سفر کم نظیر و بی نظیر بود چرا که تعداد ۱۷۹ مصوبه در این سفر داشتیم که اغلب شامل پروژه‌هایی می‌شدند که مردم سال‌ها در انتظار تحولی برای اجرای آن‌ها بودند.

وی افزود: استانی که به تولید، تجارت و صادرات مشهور بود امروز تبدیل به کارگاه عظیم شده که این موضوع دستاورد سفر ریاست جمهوری بوده است.

خرّم اظهار کرد: این سفر در مجموع بیش از ۱۹ همت مصوبه داشت که طی یک سال ۷۲۵۰ میلیارد تومان آن یعنی بالاتر از سهم یکساله تخصیص یافته است. در این راستا پروژه‌هایی مثل راه آهن تبریز-میانه، سد گرمی چای و طرح توسعه مس سونگون که بیش از ۲۰ سال راکد بودند و یا پروژه انتقال آب ارس به تبریز که هشت سال در انتظار بود، همگی فعال شده‌اند.

وی با بیان این‌که برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سهم ارزش افزوده استان مشخص است، گفت: اکنون بیش از ۱۰ درصد بزرگراه‌های کشور در سطح استان در حال ساخت است. طی یک سال گذشته، ۵۰ کیلومتر بزرگراه، ۲۳۵ کیلومتر آسفالت روستایی و بیش از ۷۰۰ کیلومتر جاده روستایی عملیاتی شده است.

وی با اشاره به وجود طرح تکمیل هشت سد در استان، افزود: دو سد آبگیری شده ولی شبکه پایاب آن‌ها تکمیل نشده و عملیات احداث شش سد نیز متوقف بود که اکنون همگی در حال کار هستند. طی ۱.۵ سال گذشته نیز محصولات کشاورزی استان علی رغم کاهش بارندگی و وضعیت خشکسالی و گرما، ۱.۵ میلیون تن افزایش داشته است.

وی در خاتمه عملیاتی نشدن طرح پست‌های برقی به میزان ۴۰۰ کیلووات و تکمیل مدون دوم تصفیه خانه تبریز را از جمله چالش‌های سفرهای ریاست جمهوری عنوان کرد.