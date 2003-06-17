مرجان هاي مقاوم به آلودگي هاي زيست محيطي

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ، مرجان ها در شرايط طبيعي از طريق تخم ريزي تكثير مي يابند و در شرايط خاص اقدام به دو رگه گيري مي كنند ، براساس اين تقاطع هاي نژادي، گونه هاي مقاوم ترو سازگار تر با شرايط محيطي ايجاد مي شود .

مرجانها با دو رگه گيري به ايجاد DNA گسترده تر با خزانه ژنتيكي متنوع تر مي پردازند و اين عمل در روند تكامل آنها نقش دارد زيرا كه گو نه هاي جد يد نسبت به آلودگي هاي زيست محيطي مقاوم هستند و در واقع اين هيبريد ها در روند تكامل براي سازگاري با تغييرات محيط زيست ايجاد شده اند .

