۲۷ خرداد ۱۳۸۲، ۲۰:۱۳

مرجان هاي مقاوم به آلودگي هاي زيست محيطي

براساس آخرين تحقيقات در دنيا گو نه هاي مختلف مرجان ها در شرايط خاص ، به يكديگر پيوسته و به توليد گونه هاي جد يد مي پردازند .

به گزارش  خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ،  مرجان ها در شرايط طبيعي از طريق تخم ريزي تكثير مي يابند و در شرايط خاص اقدام به دو رگه گيري مي كنند ، براساس اين تقاطع هاي نژادي، گونه هاي مقاوم ترو سازگار تر با شرايط محيطي ايجاد مي شود . 
مرجانها  با دو رگه گيري به ايجاد DNA  گسترده تر با خزانه ژنتيكي متنوع تر مي پردازند و اين عمل در روند تكامل آنها نقش دارد زيرا كه گو نه هاي جد يد نسبت به آلودگي هاي زيست محيطي مقاوم هستند و در واقع اين هيبريد ها در روند تكامل براي سازگاري با تغييرات محيط زيست ايجاد شده اند .
  

 

