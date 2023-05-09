به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز سه شنبه ر آئین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه لرستان، با بیان اینکه آیات و روایات بسیاری در مورد علم وجود دارد، اظهار داشت: دانشگاه مکانی است که ظرفیتها و قدرتهای جامعه در آنجا تجلی پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری چنین جشنوارههایی در این مکان ارزشمند میتواند برکات زیادی را به دنبال داشته باشد، افزود: قرآن اعجاز الهی و کلامی است که به روایت معصوم یک بال مکمل به نام عترت لازم دارد.
استاندار لرستان با اشاره به لزوم همراهی عترت در کنار قرآن عنوان کرد: تا زمانی که عترت در نظر گرفته نشود، این ذخیره و منبع عظیم الهی به خوبی مورد استفاده قرار نمیگیرد، با عترت است که این گنج به ثبت میرسد و جهات آسمانی آن بهتر روشن میشود.
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