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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۳:۱۱

استاندار لرستان مطرح کرد؛

تجلی ظرفیت‌ها و قدرت‌های جامعه در دانشگاه

تجلی ظرفیت‌ها و قدرت‌های جامعه در دانشگاه

خرم‌آباد- استاندار لرستان گفت: دانشگاه مکانی است که ظرفیت‌ها و قدرت‌های جامعه در آنجا تجلی پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز سه شنبه ر آئین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه لرستان، با بیان اینکه آیات و روایات بسیاری در مورد علم وجود دارد، اظهار داشت: دانشگاه مکانی است که ظرفیت‌ها و قدرت‌های جامعه در آنجا تجلی پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری چنین جشنواره‌هایی در این مکان ارزشمند می‌تواند برکات زیادی را به دنبال داشته باشد، افزود: قرآن اعجاز الهی و کلامی است که به روایت معصوم یک بال مکمل به نام عترت لازم دارد.

استاندار لرستان با اشاره به لزوم همراهی عترت در کنار قرآن عنوان کرد: تا زمانی که عترت در نظر گرفته نشود، این ذخیره و منبع عظیم الهی به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با عترت است که این گنج به ثبت می‌رسد و جهات آسمانی آن بهتر روشن می‌شود.

کد مطلب 5776056

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