اختتامیه مسابقه کتابخوانی «تور تورنتو» در یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در این مراسم اظهار داشت: پس از اینکه با خانواده شهید امیرحسین قربانی آشنا شدم، پیگیر برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب تور تورنتو شدم تا این امر به سرانجام رسید و این گام فرهنگی مطالعه کتاب برداشته شد تا همگان با سیره این شهید نخبه آشنا شوند.

حجت الاسلام مجتبی صداقت با اشاره به آیه «ولنبلونکم بشی من الخوف، والجوع، و نقص من الاموال و ثمرات و بشر الصابرین» از سوره مبارکه بقره افزود: این خانواده با انواع ابتلاها و مصیبت‌ها روبه‌رو شدند اما همچنان از این خانواده صبر و بردباری دیده شد.

جوانان امثال امیرحسین قربانی معرفی شوند

وی با اشاره به سختی‌هایی که این خانواده کشیده‌اند، افزود: آقای قربانی پدر خانواده، از اسرای جنگ تحمیلی هستند، مادر نیز خواهر شهید بوده‌اند، آن‌ها پس از تشکیل خانواده نیز دخترشان به خاطر خطای پزشکی و انسانی دچار معلولیت شد بنابراین پدر و مادر همه سرمایه زندگی خود را برای پیشرفت پسرشان گذاشتند، اما او نیز در حادثه ای تلخ به دلیل خطای انسانی از میان آنان رفت.

وی بیان کرد: آنچه که از سیمای این خانواده همچنان نمایان است، اعتقاد راسخ آنان به خداوند بزرگ است که سبب شده علیرغم همه سختی‌ها زندگی‌شان جریان داشته باشد و با عزت زندگی کنند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد عنوان کرد: اگر امیرحسین بود پدر و مادر از بودنش لذت می‌بردند اما لذتی که اکنون در مقام این شهید نهفته شده و عزت و آبرویی که این شهید دارد، به مراتب لذت‌بخش‌تر است.

نشانه‌هایی از کرامت شهدا

صداقت با اشاره به روایتی از پدر امیرحسین گفت: مادر شهید هنگامی که در بستر بیماری به بیماری سختی دچار می‌شود به فرزند شهیدش متوسل شده و از بیماری خطرناکی نجات یافته است، اینها نشان از کرامت و بزرگی جایگاه و منزلت شهید دارد.

معاون شهردار یزد اظهار داشت: همه ما روزی از دنیا خواهیم رفت، در این میان هنرمندانه مردن مهم و زیبا است، چیزی که امیرحسین قربانی بهابادی به واسطه مقامی که نزد خداوند کسب کرده بود به آن نائل شد و به مقام شهادت رسید.

صداقت از خانواده شهید قربانی به پاس همراهی همیشگی در برنامه‌ها متعدد تقدیر و تشکر کرد و گفت: این جریان فرهنگی نویسندگی زندگی‌نامه جوانان نخبه و اثرگذار که به مقام شهادت دست یافته‌اند، باید ادامه یابد.

در این مراسم از خانواده شهید قربانی بهابادی تجلیل شد.