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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۳:۳۰

اختتامیه مسابقه کتابخوانی «تور تورنتو» در یزد برگزار شد

اختتامیه مسابقه کتابخوانی «تور تورنتو» در یزد برگزار شد

یزد- نشست اختتامیه مسابقه کتابخوانی تور تورنتو با حضور خانواده شهید قربانی، شهید یزدی حادثه پرواز اوکراین با بیان روایت‌هایی از از زندگانی شهید امیرحسین قربانی بهابادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در این مراسم اظهار داشت: پس از اینکه با خانواده شهید امیرحسین قربانی آشنا شدم، پیگیر برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب تور تورنتو شدم تا این امر به سرانجام رسید و این گام فرهنگی مطالعه کتاب برداشته شد تا همگان با سیره این شهید نخبه آشنا شوند.

حجت الاسلام مجتبی صداقت با اشاره به آیه «ولنبلونکم بشی من الخوف، والجوع، و نقص من الاموال و ثمرات و بشر الصابرین» از سوره مبارکه بقره افزود: این خانواده با انواع ابتلاها و مصیبت‌ها روبه‌رو شدند اما همچنان از این خانواده صبر و بردباری دیده شد.

جوانان امثال امیرحسین قربانی معرفی شوند

وی با اشاره به سختی‌هایی که این خانواده کشیده‌اند، افزود: آقای قربانی پدر خانواده، از اسرای جنگ تحمیلی هستند، مادر نیز خواهر شهید بوده‌اند، آن‌ها پس از تشکیل خانواده نیز دخترشان به خاطر خطای پزشکی و انسانی دچار معلولیت شد بنابراین پدر و مادر همه سرمایه زندگی خود را برای پیشرفت پسرشان گذاشتند، اما او نیز در حادثه ای تلخ به دلیل خطای انسانی از میان آنان رفت.

وی بیان کرد: آنچه که از سیمای این خانواده همچنان نمایان است، اعتقاد راسخ آنان به خداوند بزرگ است که سبب شده علیرغم همه سختی‌ها زندگی‌شان جریان داشته باشد و با عزت زندگی کنند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد عنوان کرد: اگر امیرحسین بود پدر و مادر از بودنش لذت می‌بردند اما لذتی که اکنون در مقام این شهید نهفته شده و عزت و آبرویی که این شهید دارد، به مراتب لذت‌بخش‌تر است.

نشانه‌هایی از کرامت شهدا

صداقت با اشاره به روایتی از پدر امیرحسین گفت: مادر شهید هنگامی که در بستر بیماری به بیماری سختی دچار می‌شود به فرزند شهیدش متوسل شده و از بیماری خطرناکی نجات یافته است، اینها نشان از کرامت و بزرگی جایگاه و منزلت شهید دارد.

معاون شهردار یزد اظهار داشت: همه ما روزی از دنیا خواهیم رفت، در این میان هنرمندانه مردن مهم و زیبا است، چیزی که امیرحسین قربانی بهابادی به واسطه مقامی که نزد خداوند کسب کرده بود به آن نائل شد و به مقام شهادت رسید.

صداقت از خانواده شهید قربانی به پاس همراهی همیشگی در برنامه‌ها متعدد تقدیر و تشکر کرد و گفت: این جریان فرهنگی نویسندگی زندگی‌نامه جوانان نخبه و اثرگذار که به مقام شهادت دست یافته‌اند، باید ادامه یابد.

در این مراسم از خانواده شهید قربانی بهابادی تجلیل شد.

کد مطلب 5776070

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