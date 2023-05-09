۲۷۰۰ نفر در مسابقه کتابخوانی «تور تورنتو» شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رفیعی در مراسم اختتامیه مسابقه کتابخوانی تور تورنتو که با حضور نویسنده کتاب و خانواده شهید امیرحسین قربانی بهابادی، شخصیت اصلی داستان تور تورنتو برگزار شد، اظهار داشت: من در مراسم رونمایی از کتاب تور تورنتو حضور داشتم و در آن برنامه به شدت جذب خانواده شهید و کتاب شدم.

وی افزود: در نهایت با همراهی و همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد همزمان با سالروز شهادت این جوان نخبه، موفق به برگزاری مسابقه کتابخوانی تور تورنتو شدیم که خوشبختانه ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در این مسابقه بزرگ شرکت کردند.

در فتنه‌ها حق از ناحق قابل تشخیص نیست

هزاد دانشگر، یکی از نویسندگان مطرح کشوری نیز در این مراسم گفت: گاهی فتنه‌ها آنچنان به حق شبیه می‌شود که تشخیص حق از ناحق سخت شده و انسان به اشتباه گرفتار می‌شود.

وی عنوان کرد: حادثه تلخ پرواز هواپیمایی اوکراین فتنه‌ای در فضای غبار آلود بود که روایت های متعددی را مطرح می‌کرد.

دانشگر بیان کرد: وقتی در پیچیده‌ترین اتفاقات عزیزی را از دست بدهی و شبکه های متعدد دشمن در هر لحظه مدام پیگیر حمایت از تو هستند تا از جو ملتهب به نفع خود کاری کنند، وقتی شما به جای پناه بردن به دشمن همه غم خود را با مردمان سرزمینت به اشتراک بگذاری، در آغوش آن‌ها باشی، گلایه ها را با مردم خود در میان بگذاری، کار بزرگ و ارزشمندی کرده‌ای.

در این مراسم از خانواده شهید امیرحسین قربانی بهابادی، شهید یزدی حادثه هواپیمای اوکراین تقدیر شد.