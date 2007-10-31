باید از ورزشکاران خود ممنون هم باشیم / فیلم بگیرند تا تفاوت ها را ببینند!

شهین نظری درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: رقابتهای تیراندازی نیروهای مسلح درهند از سطح بالایی برخوردار بود. بانوان تیرانداز ما بعد از13 سال دوباره دراین رقابتها شرکت کردند ولی با این فاصله زیاد رکوردهای بدی نداشتند.

وی بیان کرد: تیم بانوان ما درمجموع امتیازات در بین 28 تیم درجایگاه چهاردهم ایستاد دربخس انفرادی هم الهه احمدی با راه یابی به فینال مسابقات از 30 تیرانداز در مکان بیست و پنجم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در مسابقات المپیک ورزشی نیروهای مسلح(سیزم) بازهم چینی ها حرف اول را می زدند، اظهار داشت : درمسابقات هندوستان، کشور چین در بخش تیمی اول شد و در بخش انفرادی هم هر سه مدال تیراندازی بانوان را از آن خود کرد. اما نکته ای که باید حتما به آن اشاره کنم تفاوت امکانات ما و تیراندازان دیگر کشورها بود. وقتی کنار تیراندازان چین قرار می گرفتیم تفاوت اسلحه را می فهمیدیم. وسائل خاصی در تیراندازی داشتند که بچه های ما اصلا از آنها استفاده نمی کنند.

نائب رئیس فدراسیون تصریح کرد: تفاوت ما با این کشورها به حدی است که تیراندازما تنها ده روز مانده به مسابقه اسلحه قرضی گرفته تا بتواند دراین رقابتها شرکت کند اما تیرانداز کشورهای مطرح از اسلحه مدرن و به روز شخصی بهره می برد.

وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن تفاوت های میان امکانات تیراندازی ایران و جهان باید از ورزشکاران خود ممنون هم باشیم گفت: وقتی در سالنهای تیراندازی هند یا حتی کشورهایی مانند قطر و امارات قرار می گیریم تفاوت ها را به راحتی متوجه می شویم . باید از سالنهای ایران و سالنهای کشورهای دیگر فیلم بگیرند تا تفاوت ها به راحتی معلوم شود امکانات این سالنها فوق العاده است. این درحالی است که تیراندازان ما هیچ کدام از آنها را ندیده و حتی سالن تمرینی خوب هم ندارند.

نظری در پایان افزود: تیم ملی تیراندازی ایران 12 آذرماه به مسابقات آسیایی کویت اعزام می شود که به منظور آماده سازی این تیم اردوی تدارکاتی قطر را پیش رو داریم.