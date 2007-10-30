تولید ریزپردازشگرهای 45 نانومتری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتل رسما خط تولید نسل جدید ریزپردازشگرهای 45 نانومتری خود را برای استفاده در رایانه های شخصی، رایانه های قابل حمل و دیگر ابزارهای انفورماتیکی در "چندلر" آریزونا افتتاح کرد.

اینتل برای راه اندازی خط تولید این ریزپردازشگرهای جدید که Fab 32 نام دارند، سه میلیارد دلار هزینه کرده است.

این پردازشگرها از فناوری پردازش 45 نانومتری برپایه یک راه حل اینتل استفاده می کنند. این راه حل جدید فضاهای ترانزیستورهای داخل پردازشگرها را برای کاهش مصرف انرژی، دوباره طراحی کرده است.

براساس گزارش "پی سی مگزین"، ترانزیستورهای 45 نانومتری در حدی کوچک هستند که بیش از دومیلیون از آنها می توانند در نقطه پایان یک جمله جمع شوند.

با میلیون ها ترانزیستور کوچک 45 نانومتری امکان تولید پردازشگرهای بسیار سریع اینتل فراهم می شود.

براساس پیش بینی ها اولین پردازشگرهای 45 نانومتری این شرکت از 12 نوامبر وارد بازار می شوند.