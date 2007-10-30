آمار دقیقی از ضایعات محصولات کشاورزی نداریم

علی اکبرافدیده در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: برای هرمحصولی یک آستانه ضایعات وجود دارد وعدم اعلام ارقام واعداد دررابطه با میزان ضایعات به این دلیل است که تا کنون مطالعاتی دراین خصوص انجام نشده تا به طوردقیق میزان آن مشخص شود.

وی بیان کرد: مراحل مطالعاتی برای دستیابی به ارقام واقعی ضایعات دربخش کشاورزی درقالب طرح جامع کاهش ضایعات آغاز شده که پس ازنهایی شدن اعلام می شود.

مدیرامورکاهش ضایعات محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: درمطالعات اولیه رقم قابل اطمینانی از میزان ضایعات دربخش کشاورزی وجود ندارد ولی بر اساس ارقام تخمینی حدود 90 درصد از کل ضایعات بخش زراعت، باغبانی، دام و طیور و شیلاتی در20 تا 25 درصد محصولات تولیدی بروز می کند.

وی با اشاره به نبودآمارمطالعاتی وعدم قبول آمارتخمینی از ضایعات عنوان کرد: آمارمطالعاتی اولیه میزان ضایعات را کمتراز20 درصد نشان می دهد اما تا پایان مطالعات نمی توان آمار دقیقی را دراین خصوص اعلام کرد.

افدیده با اشاره به اهداف طرح جامع کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، بیان کرد: تعریف مشخص از ضایعات محصولات کشاورزی، علل بروزآن و انواع ضایعات ازاهداف اصلی این طرح است که در سه فاز مطالعاتی اجرا می شود.

وی با بیان مطلب فوق افزود: درفازاول این طرح با مشخص کردن اینکه کدامیک از محصولات کشاورزی باید مورد هدف طرح قرار گیرد، کنترل بر روی آن محصول متمرکز می شود ضمن اینکه درفازدوم پس از مشخص شدن محصولات تمرکز برمراحل بروز ضایعات مورد نظراست ودرفاز سوم عملیاتی شدن طرح اجرای پروژه ها و طرح ها مدنظرقراردارد.

مدیرامورکاهش ضایعات محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ارزیابی سیستم محصول (CSAM) درفازدوم طرح جامع کاهش ضایعات محصولات کشاورزی،عنوان کرد: ارزیابی مراحل مختلف تولید تا مصرف در فاز دوم طرح با تعریف دومرحله قبل و پس از برداشت محصول به روند مطالعاتی طرح سرعت داده است.

وی با اشاره به اهداف برنامه چهارم توسعه دربخش کشاورزی مبنی برکاهش 50 درصدی ضایعات تا پایان برنامه، اظهار داشت: درذیل بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کاهش 50 درصدی ضایعات کشاورزی تا پایان برنامه چهارم توسعه اشاره شده اما باید اذعان داشت که کاهش ضایعات تنها ازطریق این بخش محقق نمی شود بلکه در طرح جامع کاهش ضایعات با ارزیابی مراحل مختلف تولید 26 مورد دررابطه با ارزیابی سیستم کالا و اجزای اصلی آن دیده شده که این موارد روش و مدلی مشخص را دراین راستا برای بخش دنبال می کند.

افدیده اعلام کرد: در حال حاضر برای کلیه محصولات بخش کشاورزی 26 مورد مذکورمطالعه می شود و بدین ترتیب مشخص می شود که برای یک محصول خاص در کدام قسمت ضایعات ایجاد می شود و درنهایت با دستیابی به این امرپروژه های ترویجی و طرح های مطالعاتی برای آن تعریف و اجرا می شود.

وی اعلام کرد: در طرح جامع کاهش ضایعات حدود 8 شاخص معین برای اولویت بندی محصولات کشاورزی تعریف شد به طوریکه مقدار مطلق و نسبی ضایعات، ارزش ریالی محصولات تولیدی، میزان وزنی صادرات، استراتژیک بودن محصول، میزان واردات و پراکندگی جغرافیایی محصولات را شامل می شود.

مدیرامورکاهش ضایعات محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: طرح جامع کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در2 سال اخیر تدوین شد و با تشکیل دفتری به این عنوان در وزارت جهاد کشاورزی طی سال جاری مطالعات طرح درراستای تحقق اهداف تعریف شده آغازشده است.