به گزارش خبرگزاری مهر، سید مؤید محسن‌نژاد در خصوص این خبر بیان کرد: با توجه به ارزش تاریخی، فرهنگی بافت تاریخی شیراز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین بافت‌های تاریخی کشور و وجود بناها و گذرهای تاریخی منحصربه‌فرد در این محدوده که باید در حفظ و صیانت از آن تلاش شود، شورای فنی بافت تشکیل می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس افزود: هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص بافت تاریخی شیراز باید با رعایت اصول و قوانین و بر اساس طرح‌های توسعه‌ای مرجع و نظرات کارشناسی انجام شود تا از رفتارهای سلیقه‌ای در بافت خودداری شود.

محسن‌نژاد ادامه داد: به همین منظور شورایی متشکل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری استان فارس، راه شهرسازی، شهرداری، شهرداری بافت تاریخی و فرهنگی، معاونت شهرسازی شهرداری، استانداری فارس، معاونت عمرانی استانداری فارس، پایگاه پژوهشی بافت تاریخی، فرهنگی و اداره کل اوقاف و امور خیریه تشکیل می‌شود.