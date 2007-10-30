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۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۱۹

کنگره منطقه ای شعر اهل بیت در ارومیه برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از برگزاری کنگره منطقه ای شعر اهل بیت به میزبانی ارومیه خبر داد.

حجت الاسلام محمدباقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این کنگره در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی با هدف استفاده از شعر به عنوان ابزار تقریب فرق مذاهب اسلامی و یک پارچه سازی آن صورت می گیرد.

وی ادامه داد: این کنگره به مدت دو روز با حضور شعرا، مداحان و فرهیختگان جوان از استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان و گیلان، هشتم دی ماه سال جاری همزمان با عیدغدیر خم در ارومیه برگزار خواهد شد.

کریمی خاطرنشان کرد: این کنگره در دو زمینه شعر و مقاله برگزار می شود و موضوعات اصلی آن شامل تبیین جایگاه شعر اهل بیت، مقام و منزلت ائمه اطهار(ع) و اتحاد ملی و انسجام اسلامی است.

وی اظهار داشت: شاعران نیز در زمینه  موضوعات آزاد با محوریت اهل بیت (ع)، اتحاد ملی و انسجام اسلامی و غدیر شعر خواهند سرود.

معاون امور فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی بیان داشت: مولودی خوانی، ارائه مقالات، قرائت شعر، اهدای جوایز، چاپ مقالات و اشعار برتر در یک مجموعه از جمله برنامه های جنبی این کنگره است.

وی اظهار امیدواری کرد: در سالی که به نام وحدت ملی و انسجام اسلامی نام گرفته برپایی این کنگره بتواند در ترویج فرهنگ دینی، سیره نبوی ، تحکیم اخوت و برادری، تقویت مشترکات دینی با محوریت اهل بیت و شناسایی شعرای جوان موثر باشد.

کد مطلب 577658

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