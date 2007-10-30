کنگره منطقه ای شعر اهل بیت در ارومیه برگزار می شود

حجت الاسلام محمدباقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این کنگره در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی با هدف استفاده از شعر به عنوان ابزار تقریب فرق مذاهب اسلامی و یک پارچه سازی آن صورت می گیرد.

وی ادامه داد: این کنگره به مدت دو روز با حضور شعرا، مداحان و فرهیختگان جوان از استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان و گیلان، هشتم دی ماه سال جاری همزمان با عیدغدیر خم در ارومیه برگزار خواهد شد.

کریمی خاطرنشان کرد: این کنگره در دو زمینه شعر و مقاله برگزار می شود و موضوعات اصلی آن شامل تبیین جایگاه شعر اهل بیت، مقام و منزلت ائمه اطهار(ع) و اتحاد ملی و انسجام اسلامی است.

وی اظهار داشت: شاعران نیز در زمینه موضوعات آزاد با محوریت اهل بیت (ع)، اتحاد ملی و انسجام اسلامی و غدیر شعر خواهند سرود.

معاون امور فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی بیان داشت: مولودی خوانی، ارائه مقالات، قرائت شعر، اهدای جوایز، چاپ مقالات و اشعار برتر در یک مجموعه از جمله برنامه های جنبی این کنگره است.

وی اظهار امیدواری کرد: در سالی که به نام وحدت ملی و انسجام اسلامی نام گرفته برپایی این کنگره بتواند در ترویج فرهنگ دینی، سیره نبوی ، تحکیم اخوت و برادری، تقویت مشترکات دینی با محوریت اهل بیت و شناسایی شعرای جوان موثر باشد.