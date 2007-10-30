اظهارات وزیر دفاع فرانسه بزرگنمایی سناریوی ساختگی علیه ایران است

به گزارش خبرگرای مهر، سید محمد علی حسینی با بیان این مطلب افزود: این اظهارات در حالیکه آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور صریح و آشکار ماهیت برنامه ماهیت برنامه صلح آمیز را مورد تاکید قرار داده و خواستار ارائه مدرک از سوی مدعیان اینگونه ادعاها می باشد تعجب برانگیز بوده و به وضوح نشانگر آن است کسانی که در برابر مراجع حقوقی وحرفه ای مدرکی ندارند مایلند اغراض سیاسی و افراطی خویش را در قالب لفاظی های بی معنا و فاقد ارزش از طریق رسانه ها منتشر سازند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص ادعای منع همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بیشترین همکاری ها و بازرسی ها را با متخصصین آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است و توافقات اخیر جمهوری اسلامی ایران و آژانس و ابراز رضایت متوالی مسئولان آژانس از همکاری های جمهوری اسلامی ایران گواهی متقن بر عدم صحت اظهارات وزیر دفاع فرانسه است.

وی با اشاره به اهداف اینگونه جو سازی ها گفت: ادعاهای واهی با هدف القای شبهه و تردید در فضای امنیت و ثبات خلیج فارس و مرعوب ساختن کشورهای منطقه برای مقاصد تجاری و فروش سلاح و گسترش مسابقه تسلیحاتی صورت می گیرد.

حسینی خاطر نشان کرد: این رویکردها در تناقض با مواضع اتحادیه اروپا مبنی بر تشویق گفتگوهای سیاسی بوده و در پیروی ساده لوحانه از دولتمردان آمریکا طی ماه های اخیر لطمات شدیدی را به اعتبار و حیثیت فرانسه وارد ساخته و خواهد ساخت.