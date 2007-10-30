اختصاص 5 میلیارد ریال برای اجرای طرح قرآن در آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبلغ پنج میلیارد ریال از محل اعتبار هزینه‌های پیش بینی نشده قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور اجرای طرح قرآن در آموزش و پرورش اختصاص داد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود .این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.