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۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۱۴

اختصاص 5 میلیارد ریال برای اجرای طرح قرآن در آموزش و پرورش

هیئت وزیران مبلغ 5 میلیارد ریال به منظور اجرای طرح قرآن در آموزش و پرورش اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبلغ پنج میلیارد ریال از محل اعتبار هزینه‌های پیش بینی نشده  قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور اجرای طرح قرآن در آموزش و پرورش اختصاص داد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود .این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 577680

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