دانشجویان دانشگاه تهران از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ظهر امروز در جریان این بازدید اظهار داشت: حضور آینده سازان و دانشمندان آینده در حوزه فن آوری های نوین و کسب اطلاع و تجربه آموزی از فعالیت های پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، تاثیر به سزایی در روند تحقیقات و پژوهشی این قشر دارد.

خیام نکویی افزود: بخش های تحقیقاتی فیزیو لوژی، بیوشیمی و پروتئومیکس، کشت بافت و انتقال ژن، ریز سازواره ها و ایمنی زیستی، ژئومیکس و آزمایشگاه میکروسکوپ ها از جمله بخش هایی است که بازدید از آن می تواند در تکمیل پژوهش های دانشجویان علاقمند تاثیر بسیاری داشته باشد.

این دانشجویان همچنین از بخش در حال راه اندازی نانوتکنولوژی بازدید کردند و متخصصان بخش های یاد شده، این گروه تحقیقاتی را ازنزدیک با روند پروژه ها و فعالیت های تحقیقاتی آن آشنا کردند.