انتقاد دبیر شورای صنفی دانشگاه تهران از مسئولین این دانشگاه

جمال رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی و جامعه اسلامی دانشجویان در نمایشگاه آشنایی دانشجویان جدیدالورود با حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران حضور داشته اند، گفت: عدم اختصاص غرفه به شوراهای صنفی دانشجویان در این نمایشگاه جای سوال دارد.

وی پیگیری های شورای صنفی برای راه اندازی غرفه در نمایشگاه آشنایی دانشجویان جدیدالورود با حوره فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران را بی نتیجه خواند و گفت : مهم ترین دغدغه دانشجو در حال حاضر دغدغه آموزشی و صنفی است. مسئولین دانشگاه باید به طور مشخص پاسخگوی مسائل صنفی و آموزشی باشند اما به نمایندگان دانشجویان در این حوزه ها حتی یک دفتر کار یا غرفه در نمایشگاه اختصاص نمی دهند.

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران از پیگیری چند گروه دانشجو برای تشکیل شورای صنفی در دانشکده های هنرهای زیبا و زبان های خارجی خبر داد.