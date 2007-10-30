به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگستان هنر اعلام کرد، این پیشهمایش به همراه نمایشگاه هنرهای سنتی برگزار خواهد شد. در نشست علمی این پیشهمایش دکتر حسن بلخاری، رییس پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر سخنرانی خواهد کرد.
در این برنامه همچنین هادی ربیعی با مقاله "معنویت در هنرهای سنتی ایران"، دکتر سیدعلی اردلان جوان با مقالهای درباره "گنجینههای از یاد رفته هنر" سیدمحمدرضا فاضل هاشمی با مقاله "نگاهی به آثار ملاحسین صحافی باشی عتیقی در کتابخانه آستان قدس رضوی" و خانم محسنی با مقاله "روپوش مقبره مطهر حضرت رضا در دوران صفویه" حضور خواهند داشت.
در حاشیه این پیشهمایش نمایشگاه هنرهای سنتی خراسان نیز برپا شده و ضمنا از هنرمندان پیشکسوت تقدیر خواهد شد. گردهمایی "گنجینههای از یاد رفته هنر ایران" 25 و 26 آذرماه در تهران برگزار میشود.
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