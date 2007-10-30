برنامه های سال آینده شهرداری باید از دل محلات بیرون بیاید

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی شریفی ، معاون امور مناطق شهرداری تهران، صبح امروز درحاشیه اجرای طرح جهادی 137 که این بار در منطقه 22 شهرداری تهران برگزار شد ، در جمع شهردار و معاونان شهرداری منطقه 22 ، با تاکید بر لزوم توجه به بحث منطقه محوری به عنوان یکی از تدابیر مورد تاکید شهردار تهران ، گفت : لازم است برنامه ریزی ها و بودجه بندی سال 87 بر اساس دو اصل منطقه محوری و ناحیه محوری انجام شود.

وی با بیان اینکه نباید همه کارها در منطقه انجام شود چراکه این امر منجر به انباشته شدن برنامه ها و کارها خواهد شد ، تصریح کرد : نواحی باید بتوانند پاسخگوی مردم در تمام امور باشند و در این راستا یکی از برنامه های اصلی شهرداری تهران در سال آینده واگذاری یکسری از وظایف به نواحی خواهد بود .

شریفی با تاکید بر اینکه برنامه های سال 87 باید از دل محلات بیرون آمده و محلات باید در اولویت اجرای برنامه ها باشند ، گفت : مردم باید در محلات به طور ملموس و محسوس خدمات شهرداری را ببینند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به نقش شورایاران محلات و تقویت ارتباط و تعامل میان شهرداری های مناطق و شورایاران محلات ، تصریح کرد : البته ارتباط و تعامل تنها کافی نیست بلکه باید این تعامل در نهایت منجر به برنامه ریزی ، تخصیص بودجه و اجرا در محلات شود .

شریفی با اشاره به عملکرد 79 درصدی شهرداری منطقه 22 طی 6 ماهه اول سال جاری ، این عملکرد را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت : در خصوص طرح تفضیلی مناطق نیز از معاونت شهرسازی خواسته شده که حتما نظر مناطق را قبل از ابلاغ طرح تفضیلی مورد توجه قرار دهند .

معاون امور مناطق شهرداری تهران در خصوص ادامه پروژه بزرگراه رسالت از شهردار منطقه 22 خواست که ظرف یک ماه آینده قضیه توافق با سپاه را در این زمینه پیگیری کند تا هر چه سریعتر در مورد ادامه پروژه تعیین تکلیف شود .

شریفی با تاکید بر اینکه پس از ابلاغ طرح تفضیلی منطقه 22 مهمترین اولویت ما جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در اجرای طرح های مختلف شهری است ، تصریح کرد : معتقدیم که شهرداری منطقه 22 بیش از 10 برابر میزانی که تا کنون توانسته کسب درآمد کند ، امکان درآمد زایی دارد.

وی با بیان اینکه متروی شهر توکیو که دارای سه طبقه است با مشارکت مردم ساخته شده که این امر تاثیر مثبت بهره مندی از مشارکت شهروندان درقالب سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای پروژه های شهری را آشکار می سازد ، تاکید کرد : معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران باید ظرف یک ماه آینده هر چه سریعتر ادامه بزرگراه همت را که متصل کننده تهران به کرج است ، تعیین تکلیف کرده و توافقاتی که قرار است با ارتش انجام شود را به نتیجه برساند و تصمیم نهایی را به منطقه ابلاغ کند .

معاون امور مناطق شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع در شهرداری های مناطق ، تصریح کرد : همچنین باید شهرداری های مناطق رسیدگی به وضعیت معیشتی پرسنل را مورد توجه جدی قرار دهند چراکه این امر در تعهده و سلامت کاری کارکنان شهرداری موثر خواهد بود .

شریفی با تاکید بر اینکه کار بدون کیفیت فقط کار را بی ارزش کرده و به جای ارتقاء جایگاه مدیریت شهری قطعا آن را زیر سوال خواهد برد ، تصریح کرد : اگر کار با کیفیت ، در زمان مقرر و با صرف هزینه متعادل به انجام برسد قطعا موجب ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به شهروندان خواهد شد.

معاون امور مناطق شهرداری تهران در پایان بر ضرورت آمادگی شهرداری های مناطق در فصول بارندگی تاکید کرد.