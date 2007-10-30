شرکتهای خارجی در پارکهای علم و فناوری مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ژاله مجیب، مدیر کل پارکها و مراکز رشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در حال گسترش حوزه فعالیت پارکها و و مراکز رشد به کلیه استانهای کشور هستیم این گسترش به استانها می تواند در آینده نوید خوبی برای توسعه اقتصاد در آن منطقه باشد.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر استانداریها نیز حمایتهای خود را از این مراکز به عمل آورده و برای توسعه پارکها و مراکز رشد تلاش می کنند.

مدیر کل پارکها و مراکز رشد وزارت علوم گفت: در حال حاضر 47 مرکز رشد و 17 پارک علم و فناوری در کشور فعالیت دارند که تلاش می شود فعالیت این مراکز را در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز گسترش یابد.

وی اضافه کرد: هم اکنون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنایع و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت نیرو، اقدامات لازم را برای ایجاد پارک علم و فناوری انجام داده اند.

مجیب در مورد آمار آمار ثبت اختراعات گفت: 160 مورد ثبت اختراع در دو سال اخیر در کشور به ثبت رسیده است و در جشنواره ‌های ملی و بین ‌المللی 70 برنده از ایران حضور داشته اند.

وی اضافه کرد: همچنین تاکنون 14 استان دارای پارک و مرکز رشد هستند.

مدیر کل پارکها و مراکز رشد وزارت علوم با اشاره به اعتباراتی که در اختیار پارکها و مراکز رشد قرار می گیرد گفت: اعتبارات فعلی برای پارکها غیرمنطقی است و اعتبار فعلی با رشد و گسترش پارکها هیچ تناسبی ندارد. این در حالی است که به طور متوسط برای هر پارک باید 30 میلیارد تومان در نظر گرفت.