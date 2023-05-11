کشف ۱۲۴۰ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مرتضی جوکاردر تشریح این خبر، گفت: مأموران انتظامی یک واحد صنفی متخلف را که اقدام به فروش و نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی و غیر بهداشتی در شهرستان زاهدان می‌کرد را شناسایی و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان در ادامه تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات میدانی، مأموران پلیس به همراه کارشناسان مرکز بهداشت از محل مورد نظر بازدید کردند که یک تن و ۲۴۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد شدنی و غیر بهداشتی کشف شد.