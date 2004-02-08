شركت مديريت شبكه سراسري برق سال آينده تشكيل مي شود

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به تشكيل شركت مديريت شبكه سراسري برق در سال آينده گفت: ايجاد ظرفيت مديريتي مستقل و برنامه ريزي راهبردي براي توسعه شبكه برق و كاهش اتلاف از مهمترين وظايف اين شركت است.

موريس معتمد افزود: ايجاد اين شركت درصورتي كه از متخصصان داخلي وزارت نيرو تشكيل شود مي تواند در بالابردن ظرفيت توان برق كشور بسيار موثر باشد.

وي افزود: درحال حاضر ميزان اتلاف انرژي از توليد تا انتقال در ايران بيش از20 درصد است درحالي كه اين ميزان در كشورهاي مشابه ايران كمتر از 10 درصد است.

وي اضافه كرد: بدين ترتيب اميد است با ايجاد شركت مديريت شبكه سراسري برق با حل اين مشكلات ظرفيت نيروگاهي كشور را بيش از10 درصد افزايش داده و به 33 درصد برساند.

وي تصريح كرد: درنتيجه اين سيستم مديريتي مي تواند براي تقويت ظرفيت مديريتي در بهره برداري از شبكه سراسري برق و امكان خريد رقابتي برق از نيروگاه ها و فراهم كردن زمينه براي ترانزيت آن نقش مهمي ايفا كند.

وي در مورد مشكل قراردادهاي BOT اظهارداشت: قراردادهاي BOT با مشكل بوروركراسي اداري مواجه شده و مشكلات اداري آن هنوز حل نشده است برهمين اساس پيش بيني مي شود ايران در سالهاي آينده با مساله كمبود جدي برق مواجه شود اين درحالي است كه ميزان تقاضاي برق در ايران سه درصد متوسط جهاني است.

به گفته وي، تنها ايجاد چنين شركتي و مديريت مناسب آن است كه مي تواند مشكلاتي همچون كمبود ظرفيت نيروگاهي كشور، جذب سرمايه و كاهش اتلاف انرژي كه وزارت نيرو با آن درگير است را حل كند .

