انتقاد مدیر کل فرهنگی وزارت علوم از بودجه فرهنگی این وزارتخانه

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم در بسیاری از فعالیتهایی که صورت می گیرد به شکل اعتباری کار می کند، از رنج حوزه فرهنگ آموزش عالی در ارتباط با مباحث بودجه ای گفت : حوزه فرهنگی در وزارت علوم یا هر دستگاه دیگری متفاوت ترین حوزه است. این حوزه صف مقدم جبهه است و همواره باید پشتیبانی شود.

وی مشکل بودجه های فرهنگی را به عدم توجه تامین اعتبار بودجه های تخصیصی بر طبق تقویم فعالیت دانشگاهی دانست و افزود : سه ماهه اول سال در دانشگاه باید فعالیت فرهنگی صورت گیرد اما بودجه تخصیصی سال در نیمه دوم سال می رسد و بودجه ای که به دستگاهها می رسد فقط بودجه جاری است. تامین اعتبار بودجه تخصیصی به 6 ماهه دوم سال موکول می شود و همین موجب کندی فعالیت ها شده است. تا بودجه تخصیصی تامین اعتبار شود 8 ماه از سال گذشته است، این در حالی است که در مدت این 8 ماه باید حداقل 60 درصد بودجه تخصیص داده می شد!

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد : فرهنگ به قدری سیال است که اجازه نمی دهد لحظه به لحظه برنامه نداشته باشیم. در کار فرهنگی هم کمیت و هم کیفیت اهمیت دارد اما کمیت در درجه اول قرار می گیرد و باید تعداد برنامه ها آنقدر زیاد باشد که مخاطبان فرصت انتخاب برترین پیدا کنند. در اوج کمیت است که شاخصه های رشد تعریف می شوند، بنابراین بودجه ریزی فرهنگی مهمتر از بودجه ریزی عمومی است.

اسلامی به نگاه دانشگاهها در خصوص هزینه اعتبارات اشاره کرد و گفت : بودجه ای که در دانشگاهها به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی وارد می شود، در وهله اول صرف مقولات رفاهی می شود و فرهنگ معمولا در درجه دوم قرار می گیرد. این یک آسیب است که به فقر ساختار و تشکیلات فرهنگی در دانشگاهها بر می گردد، به همین جهت بارها تاکید شده است که برای پیدا شدن استقلال و شانیت حوزه فرهنگی باید معاونت فرهنگی در دانشگاهها راه اندازی شود.

این مسئول فرهنگی وزارت علوم در تشریح روند تامین بودجه این حوزه وزارتی از سال 84 تا کنون، اظهار داشت : بودجه حوزه فرهنگی وزارت علوم در سال 84 برابر یک میلیارد و 740 میلیون تومان بود. این بودجه با توجه به اینکه تخصیصی که دولت برای بودجه هر دستگاهی می دهد 90 درصد است و بودجه صد در صدی را هیچ دستگاهی نمی گیرد، همچنین با توجه به برنامه های متنوعی که حوزه فرهنگی دارد به هیچ وجه کفایت نمی کند لذا اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم به برنامه و بودجه و معاونت طرح و توسعه وزارت علوم تنوع فعالیت های حوزه فرهنگی و بحث بودجه ای آن را یادآور شد.

وی یادآور شد : در کنار یک میلیارد و 740 میلیون تومانی که بخش غالب آن مربوط به اداره کل امور فرهنگی بود، برای اجرای طرح احداث خانه فرهنگ در دانشگاهها و حمایت از انجمن های علمی دانشجویی در سال 84 درخواست ردیف متفرقه ای شد که در اسفند ماه 84 اعتباری معادل یک میلیارد و 200 میلیون تومان تامین شد.

محسن اسلامی گفت : در سال 85 بودجه دانشگاهها سرانه ای شد که سرانه رفاهی فرهنگی و ورزشی دانشجویان 300 هزار تومان اعلام شد. دکتر خرمشاد و دکتر ملاباشی معاونان فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم طی بخشنامه ای به دانشگاهها اعلام کردند که 11 تا 13 درصد از سرانه رفاهی فرهنگی و ورزشی دانشجویان که حدود 25 تا 36 هزار تومان می شد به امور فرهنگی اختصاص پیدا کند. سرانه ای شدن بودجه و بخشنامه معاونان وزارت علوم یک اتفاق خوب در حوزه فرهنگ بود.

وی افزود : برخی دانشگاهها آنچه که بخشنامه شده بود را به درستی عمل نکردند اما بسیاری از دانشگاهها خوب عمل کردند و همین منجر شد تا دانشگاهها از نظر فرهنگی با یک پرس مواجه شوند. مدل سرانه ای بودجه دانشگاهها در سال 86 اعمال نشد اما در سال 85 پیگیری ها و نامه نگاری هایی با سازمان مدیریت صورت گرفت و در پی آن یک میلیارد و 200 میلیون اعتباری که به نام متفرقه در سال 84 دریافت شده بود، در بودجه فرهنگی وزارت علوم مصوب شد.

در سال 86 بودجه فرهنگی مصوب وزارت علوم 3 میلیارد و 200 میلیون تومان شد.

حوزه فرهنگی وزارت علوم و شاید کلیه دستگاههای فرهنگی اکنون در انتظار بودجه ریزان هستند که چگونه بودجه فرهنگی را مورد عنایت قرار می دهند.