۴۴‬ هزار تن انگور از تاکستانهای زرندیه برداشت شد

احمد قره بیگلو در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هم‌اکنون دو هزار و ‪ ۲۰۰‬هکتار باغ انگور در زرندیه وجود دارد که به طور متوسط از هر هکتار ‪ ۲۰‬تن از این محصول برداشت می‌شود.

وی اظهار داشت: برداشت انگور در این شهرستان از اواخر مرداد ماه آغاز می‌شود و به دلیل نزدیکی به تهران بیش از ‪ ۹۰‬درصد محصول برداشتی به صورت تازه‌خوری به بازار پایتخت عرضه می‌شود.

قره بیگلو اضافه کرد: همچنین باغداران این شهرستان از ‪ ۱۰‬درصد دیگر، کشمش و یا شیره‌انگور تهیه کرده و به بازار مصرف ارائه می‌دهند.