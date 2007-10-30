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۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۵۲

۴۴‬ هزار تن انگور از تاکستانهای زرندیه برداشت شد

۴۴‬ هزار تن انگور از تاکستانهای زرندیه برداشت شد

اراک - خبرگزاری مهر‌: معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه گفت: ‪ ۴۴‬هزار تن انگور از سطح تاکستانهای این شهرستان برداشت شد.

احمد قره بیگلو در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هم‌اکنون دو هزار و ‪ ۲۰۰‬هکتار باغ انگور در زرندیه وجود دارد که به طور متوسط از هر هکتار ‪ ۲۰‬تن از این محصول برداشت می‌شود.

وی اظهار داشت: برداشت انگور در این شهرستان از اواخر مرداد ماه آغاز می‌شود و به دلیل نزدیکی به تهران بیش از ‪ ۹۰‬درصد محصول برداشتی به صورت تازه‌خوری به بازار پایتخت عرضه می‌شود.

قره بیگلو اضافه کرد: همچنین باغداران این شهرستان از ‪ ۱۰‬درصد دیگر، کشمش و یا شیره‌انگور تهیه کرده و به بازار مصرف ارائه می‌دهند.

به گفته وی، انگور شهرستان زرندیه دارای ارقام مرغوبی مانند بی‌دانه سفید، بی‌دانه قرمز، کندر و عسگری است.

کد مطلب 577760

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