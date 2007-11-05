روش جدیدی برای اندازه گیری دمای گذشته دریاها ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه "تحقیقات دریایی سلطنتی هلند" کشف کردند که دمای آب روی ترکیبات دیواره های سلولی آرکئوباکتری های "کرنارکاوتا" (Crenarchaeota) تاثیر می گذارد.

آرکئوباکتری ها گروهی از باکتری های قدیمی هستند که در گروه پروکاریوت ها جای می گیرند. پروکاریوت ها با باکتریهای عادی که به یوباکتری ها معروف هستند، اندکی تفاوت دارند. آرکئوباکتری ها معمولاً در شرایط سختی مانند دمای بالا، یا غلظت زیاد نمک زندگی می‌کنند.

غشای سلولی این باکتریها از لیپیدهای خاصی تشکیل شده اند که در آنها تعداد حلقه های کربن براساس دما تغییر می کند.

به طوریکه سطح روانی غشای این ارگانیسم های بسیار قدیمی با شرایط حاضر در محیطی که پیرامون آنها را احاطه کرده است، سازگار می شود.

براساس گزارش ساینس دیلی، دستگاه با حساسیت بالایی که این دانشمندان برای تحقیقات خود در رسوبات بسیار قدیمی اعماق دریای شمال نصب کرده اند، TEX86 نام دارد.

این دستگاه موفق شد با محاسبه تعداد حلقه های کربن غشاس سلولی این "آرکئوباکتری ها" دمای این دریا را در دوره عصر یخبندان تا دوره بین یخبندان فعلی 3/0 درجه سانتیگراد اندازه گیری کند.