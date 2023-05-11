به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی شامگاه پنجشنبه در آئین اختتامیه سومین رویداد هنری و رسانه‌ای حبیب گیلان اظهار کرد: جشنواره حبیب تبیین کننده دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف است.

وی با اشاره به اقدامات مردم محورانه گروه‌های جهادی، کادر پزشکی و درمان و دیگر گروه‌ها در ایام کرونا و دیگر موقعیت‌های حساس افزود: خلق حماسه گروه‌های جهادی، مردمی، کادر درمان و دیگر اقشار در بحران‌های مختلف باید در قالب رسانه و اثر هنری قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه جشنواره حبیب روایتگری اثرگذار در جهاد تبیین است، گفت: جهاد تبیین پیش مقدمه تحقق تمدن نوین اسلامی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدوی با اشاره به دلایل نامگذاری جشنواره حبیب با این نام اضافه کرد: نام این جشنواره از شخصیت‌های بزرگ اسلام حبیب نجار، حبیب مظاهر و شهید حاج قاسم سلیمانی که نام دیگرش حبیب است وام گرفته شده است.

وی با بیان اینکه جشنواره رسانه‌ای حبیب روایتگر جبهه حق است، افزود: دین مداران کمک حال واقعی جامعه دینی و الهی هستند و کمک حال سلبریتی های فریب خورده نیستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه طلاب جهادی و گروه‌های بسیجی مردم دوستان واقعی هستند، گفت: همایش وطن دوستی و مردم مداری گروه‌های جهادی باید د قالب آثار هنری و رسانه‌ای به نمایش در آید.

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