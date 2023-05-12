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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

وزیر کشور:

همدلی عامل تحقق اهداف و برنامه های توسعه محوری فارس است

همدلی عامل تحقق اهداف و برنامه های توسعه محوری فارس است

شیراز- وزیر کشور گفت: مدیران استان فارس تلاش خوبی برای تحقق طرح‌های ناتمام استان داشته و با همدلی صورت گرفته شاهد خواهیم بود که طرح های ناتمام استان به زودی به سرانجام می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه آزادراه شیراز - اصفهان در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: با همتی که در استان وجود دارد و روند خوبی که با همدلی در پیش گرفته شده، امیدواریم شاهد تحقق تمام اهداف و برنامه‌ها باشیم.

وی افزود: وزارتخانه‌های دفاع و راه و شهرسازی، به نمایندگی از دولت که تأمین منابع این پروژه را بر عهده داشتند، تاکنون کمک‌های خوبی داشته و سهم خود را پرداخت کرده اند و امید است منابع لازم برای تأمین آنچه که از این پروژه باقی مانده نیز، پیش بینی شده که به اشکال مختلف تأمین خواهد شد.

او افزود: پروژه آزاد راه شیراز - اصفهان در هفت قطعه و در مجموع به طول ۲۴۰ کیلومتر در حال اجرا است که ۱۳۰ کیلومتر فاصله شیراز تا اصفهان را کوتاه‌تر می‌کند و از نظر زمانی نیز دو ساعت صرفه‌جویی در بر دارد.

وزیر کشور بیان کرد: ارزش مالی این طرح نیز حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده و پیش بینی شده تا ظرف چند ماه آتی آماده افتتاح شود.

کد مطلب 5777717

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