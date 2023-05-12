همدلی عامل تحقق اهداف و برنامه های توسعه محوری فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه آزادراه شیراز - اصفهان در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: با همتی که در استان وجود دارد و روند خوبی که با همدلی در پیش گرفته شده، امیدواریم شاهد تحقق تمام اهداف و برنامه‌ها باشیم.

وی افزود: وزارتخانه‌های دفاع و راه و شهرسازی، به نمایندگی از دولت که تأمین منابع این پروژه را بر عهده داشتند، تاکنون کمک‌های خوبی داشته و سهم خود را پرداخت کرده اند و امید است منابع لازم برای تأمین آنچه که از این پروژه باقی مانده نیز، پیش بینی شده که به اشکال مختلف تأمین خواهد شد.

او افزود: پروژه آزاد راه شیراز - اصفهان در هفت قطعه و در مجموع به طول ۲۴۰ کیلومتر در حال اجرا است که ۱۳۰ کیلومتر فاصله شیراز تا اصفهان را کوتاه‌تر می‌کند و از نظر زمانی نیز دو ساعت صرفه‌جویی در بر دارد.



وزیر کشور بیان کرد: ارزش مالی این طرح نیز حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده و پیش بینی شده تا ظرف چند ماه آتی آماده افتتاح شود.

