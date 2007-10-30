پیکر قیصر امین پور در گتوند به خاک سپرده می شود

مراد امین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: ما در گتوند و تا ساعات اولیه صبح امروز از درگذشت او اطلاع نداشتیم اما به محض شنیدن این خبر ناگوار به سمت تهران حرکت کردیم تا پیکر قیصر را تحویل بگیریم و برای دفن در گورستان گلزار شهدای گتوند، به این شهرستان منتقل کنیم.

پدر این شاعر فقید، ضمن اظهار اطلاع از اخبار منتشره از سوی خبرگزاری ها و بسیاری از سایت های خبری که در آن به نقل از خانه شاعران ایران، زمان و مکان انجام مراسم خاکسپاری را ساعت 9 صبح فردا و در بهشت زهرا (س) تهران اعلام کرده اند، گفت: پیکر قیصر امین پور صد درصد در گتوند به خاک سپرده خواهد شد.

وی افزود: ما صبح فردا (چهارشنبه) پیکر را تحویل می گیریم و ساعت 9 صبح فردا آن را به گتوند منتقل خواهیم کرد. به احتمال بسیار زیاد مراسم خاکسپاری نیز صبح روز پنجشنبه 10 آبان برگزار می شود.

پدر مرحوم قیصر امین پور اضافه کرد: درحال حاضر بسیاری از علاقه مندان و دوستداران قیصر و آثار او در گتوند در انتظار انتقال پیکر او به این شهرستان هستند.

همچنین امرالله نجف پور و مسعود امین زاده دو تن از بستگان قیصر امین پور در گفتگو با مهر، انتقال پیکر قیصر امین پور را به گتوند مورد تاکید قرار دادند.

این شاعر از دست رفته تا پایان دوره متوسطه در گتوند زندگی می کرد و پس از آن به تهران نقل مکان کرد.