عدم مشاهده بیماری تب کریمه کنگو در استان کرمانشاه

حسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیماری تب کریمه کنگو از ۲ طریق قابل انتقال است که یکی از طریق گزش کَنه به صورت مستقیم و دیگری از طریق ارتباط با ترشحات و مایعات و گوشت آلوده‌ای که توسط کَنه مورد گزش قرار گرفته است.

وی افزود: این بیماری یک بیماری صنفی است که جامعه دام دار، سلاخ، قصاب، روستائیانی که با دام سرو کار دارند، دام پزشکان، کارشناسانی که در حوزه کشتارگاه کار می‌کنند، آزمایشگاه‌ها و پزشکانی که در بیمارستان‌ها با بیمارهای احتمالی سرو کار دارند را تهدید می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: سم پاشی جایگاه دام، بدن دام یکی از اولویت‌های اول اصلی است که به صورت رایگان در غالب اکیپ‌های دامپزشکی و به صورت اکیپ‌های اردویی جهادی با کمک بسیج سازندگی و گروهی از افراد سپاه، هم کارهای ما در نقاط کم برخوردار و مشکل داری که امکان حضور بخش خصوصی به دلیل صعب العبور و محروم بودن این مکان‌ها ما به صورت مستمر و رایگان مراحل سم پاشی را انجام می‌دهیم.