به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تشرین، غسان حمدان مترجم دیوان " مسافر" سهراب سپهری در مقدمه این کتاب آورده است: سهراب در 7 اکتبر سالهای 1928 در کاشان متولد شد و درسش را در سال 1953 در دانشکده یبا به پایان رساند.

وی به شعر و نقاشی علاقه فراوانی داشت. مجموعه شعرهای فراوانی از او چاپ شد . همچنین نمایشگاه نقاشی در تهران برگزار کرد. در دهه 50 قرن گذشته از او به عنوان نقاش مدرن یاد کردند که در همین ایام فعالیتش را در زمینه شعر آغاز کرد که که اولین مجموعه شعری اش با عنوان " مرگ رنگی" در سال 1951 منتشر شد.

در سال 1953 مجموعه شعر "خواب رؤیا" و در سال 1961 "آوار آفتاب" و "شرق اندوه" را منتشر کرد . وی در 21 آوریل سال 1980 بر اثر سرطان خون درگذشت، اما اشعار او فضایلت مفقوده انسانی را یادآوری می‌کند.

اگر نگاهی به اشعار او بویژه در دیوان " مسافر " بیندازیم بخوبی می‌بینیم که این شاعر در فلسفه زندگی سیر و تأمل داشته و چنان عمیق به زندگی می‌نگریست که گویی به دنبال راهی برای دستیابی به حقایق زندگی بود و در اشعار آخر وی به همه پرسشها پاسخ می‌دهد و به حقیقت می‌رسد.

در پی انتشار این کتاب مصطفی علوش یک نویسنده سوری در روزنامه تشرین سوری آورده شده است: کتابهای زیادی به ما معرفی می‌شوند که از نظر زیبایی در سطح بسیار پایینی اند. اما دیوان مسافر "سهراب سپهری" این شاعر ایرانی بسیار زیبا و در عین حال حیرت‌آور است. هر یک از سطرها و بیتهای شعرهای این کتاب صورتی از زندگی را به ما می نمایاند. صورتی از زندگی که بسیار جدید هستند.

اشعار این شاعر از نور و آرامش آمده و در عین عمیق بودن، نوعی حالت شادی و شعف به انسان می‌دهد. در واقع صور شعری در اشعار سهراب بی نظیر است.

مثلا این مصرع: "زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود" آیا تعبیری زیبا تر از این هم هم وجود دارد؟

اشعار وی بسیار قابل توجه و قابل تأمل است، به گونه ای که از اشعار او زیبایی و اسرار پیچیده را در می‌یابیم. در برخی از اشعار به نور در هستی و کائنات اشاره می کند . در شعری که می گوید: " چشم را باید شست، جور دیگر باید دید" چطور می‌توان با شستن چشمها جور دیگر دید، این تعبیری بسیار زیبا، پیچیده و پر رمز و راز و قابل تأمل است.

این شاعر پر آوازه به مسائل به صورت عمیق نگاه می‌کرد و در استفاده از کلمات بسیار دقت می‌کرد به طوری که وسواس در گزینش کلمات در تک تک اشعار او مشهود است.