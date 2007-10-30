به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام تسلیت آمده است: فضیلت و هنر داغدار خاموشی مهر تابانی است که در آسمان آگاهی و دینداری و ادب و هنر روزگار ما میدرخشید و جانهای مؤمن و زیباییطلب و خیرخواه و والانگر را روشنی میبخشید.
به گفته خاتمی، قیصر امینپور گوهر تابانی بود که خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. او از وفادارن به انقلاب اسلامی و خواستار سربلندی ایران عزیز بود و اینک در جوار رحمت حق آرمیده است اما یاد و نام او همواره زنده و انگیزاننده به سوی خوبی و معرفت و حقیقت خواهد بود.
در انتهای پیام آمده است: با دلی داغدار، این مصیبت بزرگ را به همه خوبان و نیکاندیشان و ملت سرفراز ایران و اصحاب فرهنگ و هنر بویژه به خانواده و بستگان معرز و شکیبای این بزرگوار تسلیت میگویم و از درگاه خداوند منان برای روان پاک او آمرزش و والایی جایگاه طلب میکنم.
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