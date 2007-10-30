2 طرح از شش دستور جلسه شورای شهر تصویب شد/ دریافت عوارض سالانه از خانواده های مهاجر

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه پنجاهم شورای شهر که به علت عدم حضور مهندس چمران به ریاست حسن بیادی، نایب رئیس شورا برگزار شد، اعضا پس از تصویب یک فوریت طرح پیشنهاد تعیین بودجه جهت توسعه شبکه فاضلاب در سال 86 و 87 توسط دولت، لایحه اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از مهاجرین خارجی مقیم تهران را نیز از تصویب گذراندند.

بر این اساس بندهایی از این لایحه بنا بر پیشنهاد استانداری اصلاح و مقرر شد از خانواده های مهاجر 2 نفره، مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال، خانواده های 3 نفره، مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال و خانواده های مهاجر 4 نفره نیز یک میلیون و 700 هزار ریال به صورت سالانه اخذ می شود.

لازم به توضیح است که این عوارض با در نظر گرفتن اسکان اکثریت مهاجران در محدوده شهرها و روستاها و همچنین استفاده آنها از کلیه خدمات شهری شهرداری ها و دهیاری ها وضع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورا لایحه الزام شهرداری تهران به رعایت شاخصه های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی در بازسازی زندان قصر و همچنین الزام شهرداری تهران به ارائه کارنامه عملکرد معاونین، شهرداران مناطق و مدیران شهرداری به جلسات آتی موکول شد.

همچنین طرح الزام شهرداری به راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک از طریق بخش خصوصی و طرح ساماندهی راه کارهای حقوقی و اجرایی برخورد با متخلفین توزیع، حمل و امحاء نامناسب پسماندهای عادی در فضاها و معابر شهری جهت بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع داده شد.

در جلسه امروز شورا به علت تاخیر و عدم حضور برخی از اعضا، جلسه به صورت غیر رسمی آغاز شد، ضمن آنکه تعدادی از دانش آموزان مقطع ابتدایی جهت بازدید از شورا در جلسه امروز حضور داشتند.